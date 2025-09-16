"تحضيراً للهجوم" إيران تحبط تهريب أكثر من 700 مسيّرة

وأوضح العميد علي أكبر جاويدان أن الاقتصادية التابعة لجمارك غرب ، وخلال مراقبتها للسفن التجارية والملاحية في ميناء شيوه – بارسيان، اشتبهت في سفينة شراعية أثناء عملية تفريغ حمولتها، وفق ما نقلت .

كما أضاف في المحافظة الواقعة بجنوب شرق ، أنه بعد التنسيق مع السلطات القضائية وبالتعاون مع فرق التفتيش وحراسة ، جرى تفتيش دقيق للسفينة، ما أسفر عن العثور على 719 طائرة مسيّرة مهرّبة وغير قانونية، كانت مخبأة بطرق احترافية داخل هيكل السفينة.

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية باقي المتورطين في هذه العملية.

إلى ذلك شدد على أن قوات الشرطة في هرمزكان تتابع مهامها الاستخباراتية والميدانية بشكل صارم لمنع أنشطة التهريب التي تستهدف اقتصاد البلاد.