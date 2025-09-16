الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

"تحضيراً للهجوم" إيران تحبط تهريب أكثر من 700 مسيّرة

2025-09-16 | 07:24
&quot;تحضيراً للهجوم&quot; إيران تحبط تهريب أكثر من 700 مسيّرة
"تحضيراً للهجوم" إيران تحبط تهريب أكثر من 700 مسيّرة

أعلن قائد شرطة محافظة هرمزكان الإيرانية، ضبط 719 طائرة مسيّرة صغيرة مُهرّبة خلال عملية تفتيش سفينة شراعية في ميناء بارسيان، مشيرا إلى توقيف المتهم الرئيسي وتسليمه للجهات القضائية.

وأوضح العميد علي أكبر جاويدان أن قوات الشرطة الاقتصادية التابعة لجمارك غرب المحافظة، وخلال مراقبتها للسفن التجارية والملاحية في ميناء شيوه – بارسيان، اشتبهت في سفينة شراعية أثناء عملية تفريغ حمولتها، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

 

كما أضاف قائد الشرطة في المحافظة الواقعة بجنوب شرق إيران على مضيق هرمز، أنه بعد التنسيق مع السلطات القضائية وبالتعاون مع فرق التفتيش وحراسة الميناء، جرى تفتيش دقيق للسفينة، ما أسفر عن العثور على 719 طائرة مسيّرة مهرّبة وغير قانونية، كانت مخبأة بطرق احترافية داخل هيكل السفينة.

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية باقي المتورطين في هذه العملية.

إلى ذلك شدد على أن قوات الشرطة في هرمزكان تتابع مهامها الاستخباراتية والميدانية بشكل صارم لمنع أنشطة التهريب التي تستهدف اقتصاد البلاد.

 
"تحضيراً للهجوم" إيران تحبط تهريب أكثر من 700 مسيّرة

الجيش الإسرائيلي: سنهاجم في الساعات المقبلة ميناء الحديدة باليمن
رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يصل إلى الرياض

واشنطن تضغط.. تسوية بين سوريا وإسرائيل؟
12:05
واشنطن تضغط.. تسوية بين سوريا وإسرائيل؟

أشارت وكالة رويترز، أنه وتحت ضغط مباشر من واشنطن، دخلت سوريا وإسرائيل في وتيرة متسارعة من المحادثات الأمنية، بهدف التوصل إلى اتفاق محدود يوقف التوغلات الإسرائيلية في الجنوب ويعيد تفعيل المنطقة العازلة المقررة وفق هدنة عام 1974.

واشنطن تضغط.. تسوية بين سوريا وإسرائيل؟

أشارت وكالة رويترز، أنه وتحت ضغط مباشر من واشنطن، دخلت سوريا وإسرائيل في وتيرة متسارعة من المحادثات الأمنية، بهدف التوصل إلى اتفاق محدود يوقف التوغلات الإسرائيلية في الجنوب ويعيد تفعيل المنطقة العازلة المقررة وفق هدنة عام 1974.

واشنطن تضغط.. تسوية بين سوريا وإسرائيل؟
12:05
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم في الساعات المقبلة ميناء الحديدة باليمن
07:38
رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يصل إلى الرياض
06:21
أخبارة "جيدة" بشأن السويداء والمختطفات.. مصادر الاشتراكي تكشف لـ"الجديد"
06:03
ترامب يؤكد: نتنياهو لن يضرب قطر "مجدداً" (فيديو)
02:17
نتنياهو: بدأنا عملية عسكرية متصاعدة في غزة
01:54
