الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

واشنطن تضغط.. تسوية بين سوريا وإسرائيل؟

2025-09-16 | 12:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
واشنطن تضغط.. تسوية بين سوريا وإسرائيل؟
واشنطن تضغط.. تسوية بين سوريا وإسرائيل؟

أشارت وكالة رويترز، أنه وتحت ضغط مباشر من واشنطن، دخلت سوريا وإسرائيل في وتيرة متسارعة من المحادثات الأمنية، بهدف التوصل إلى اتفاق محدود يوقف التوغلات الإسرائيلية في الجنوب ويعيد تفعيل المنطقة العازلة المقررة وفق هدنة عام 1974.

المصادر أكدت لـ رويترز أنّ الإدارة الأميركية تسعى إلى تحقيق تقدم ملموس قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر، ليُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" يحسب له في الشرق الأوسط.

الطرح السوري يركز على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي سيطرت عليها مؤخراً، ووقف الغارات الجوية والعمليات البرية داخل الأراضي السورية، فيما بقيت مسألة الجولان خارج البحث "للمستقبل".

لكن المفاوضات تواجه عقبات كبيرة، أبرزها تمسّك إسرائيل بمكاسبها الميدانية في الجنوب، مقابل ضعف الموقف السوري بعد سنوات من الصراع الداخلي والاضطرابات الطائفية في السويداء. كما يفاقم انعدام الثقة بين الطرفين أجواء التوتر داخل قاعات التفاوض، رغم محاولات أميركية لإحياء مسار مشابه لما جرى بين مصر وإسرائيل في اتفاقيات كامب ديفيد.

وبينما تراهن واشنطن على إنجاز سياسي يضاف إلى سلسلة "اتفاقات أبراهام"، يرى مراقبون أن الطريق أمام أي تسوية سورية – إسرائيلية لا يزال ضيقاً، في ظل رفض دمشق أي تنازل عن الجولان، وتشدد إسرائيل في الحفاظ على مناطق نفوذها الجديدة جنوب سوريا.

مقالات ذات صلة
واشنطن تضغط.. تسوية بين سوريا وإسرائيل؟

عربي و دولي

الولايات المتحدة

سوريا

دمشق

لبنان

الجيش الإسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الخارجية الأميركي: أمام حماس مهلة قصيرة جداً قد تكون أياماً للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار
ليلاً.. إسرائيل تزعم إستهداف مقر قيادة لـ"حزب الله"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

نتنياهو يصوّب على قطر مجدداً
15:26

نتنياهو يصوّب على قطر مجدداً

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ "إستراتيجية النصر تقوم على مهاجمة إيران وحزب الله والحوثيين"، متهماً قطر بتمويل حركة "حماس".

15:26

نتنياهو يصوّب على قطر مجدداً

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ "إستراتيجية النصر تقوم على مهاجمة إيران وحزب الله والحوثيين"، متهماً قطر بتمويل حركة "حماس".

يحدث الآن

اخترنا لك
أكسيوس: إسرائيل قدمت مقترحا لسوريا بشأن اتفاقية أمنية جديدة
15:39
نتنياهو يصوّب على قطر مجدداً
15:26
أ.ف.ب: المدعي العام الأميركي يطالب بالإعدام للمتهم بقتل المؤثر المحافظ تشارلي كيرك
15:23
تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟
14:49
نتنياهو: ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين
14:03
الدبلوماسية الفرنسية: الدولة الفلسطينية وبعدها لبنان | التفاصيل ضمن المشهد السياسي بالنشرة الاخبارية
12:30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025