واشنطن تضغط.. تسوية بين سوريا وإسرائيل؟

المصادر أكدت لـ أنّ الإدارة الأميركية تسعى إلى تحقيق تقدم ملموس قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر، ليُعلن الرئيس الأميركي عن "اختراق " يحسب له في .

الطرح السوري يركز على انسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها مؤخراً، ووقف الجوية والعمليات البرية داخل الأراضي ، فيما بقيت مسألة الجولان خارج البحث "للمستقبل".

لكن المفاوضات تواجه عقبات كبيرة، أبرزها تمسّك بمكاسبها الميدانية في الجنوب، مقابل ضعف الموقف السوري بعد سنوات من الصراع الداخلي والاضطرابات الطائفية في السويداء. كما يفاقم انعدام الثقة بين الطرفين أجواء التوتر داخل قاعات التفاوض، رغم محاولات أميركية لإحياء مسار مشابه لما جرى بين مصر وإسرائيل في اتفاقيات كامب ديفيد.

وبينما تراهن على إنجاز سياسي يضاف إلى سلسلة "اتفاقات أبراهام"، يرى مراقبون أن الطريق أمام أي تسوية سورية – إسرائيلية لا يزال ضيقاً، في ظل رفض أي تنازل عن الجولان، وتشدد إسرائيل في الحفاظ على مناطق نفوذها الجديدة جنوب .