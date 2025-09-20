لإثبات أن زوجته امرأة.. ماكرون يعتزم تقديم "أدلة علمية"!

وقال محاميهما إن الرئيس الفرنسي
وزوجته سيقدمان هذه الوثائق في دعوى تشهير رفعاها ضد مؤثرة يمينية تدعى كانديس أوينز، بعد أن روّجت الأخيرة
لاعتقادها بأن بريجيت ماكرون
وُلِدت ذكراً.
وكان التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية
BBC، قد أثار تفاعلاً بين رواد مواقع التواصل، الخميس، وورد فيه: "يعتزم إيمانويل ماكرون
وزوجته بريجيت
تقديم أدلة فوتوغرافية وعلمية إلى محكمة أميركية لإثبات أن السيدة ماكرون
امرأة، إذ صرح محاميهما بأن الرئيس الفرنسي والسيدة ماكرون سيقدمان الوثائق في دعوى تشهير رفعاها ضد المؤثرة اليمينية كانديس أوينز بعد أن روّجت لاعتقادها بأن بريجيت ماكرون ولدت ذكراً".
وأضاف التقرير: "قال توم كلير، محامي الزوجين ماكرون في القضية، إن السيدة ماكرون وجدت هذه الادعاءات مزعجة للغاية وأنها تشتت انتباه الرئيس الفرنسي، ناقلة على لسان المحامي قوله: "لا أريد أن أشير إلى أن هذا الأمر قد أثّر عليه سلباً ولكن كما هو الحال مع أي شخص يُوازن بين حياته المهنية وحياة أسرته، عندما تتعرض عائلته للهجوم، فإن ذلك يُؤثر عليه سلباً وهو ليس بمنأى عن ذلك لأنه رئيس دولة".