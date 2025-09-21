كندا وأستراليا وبريطانيا.. اعترفت بدولة فلسطين

وقال كارني اليوم
: "الحكومة الإسرائيلية
الحالية تعمل بشكل ممنهج على منع أي احتمال لقيام دولة فلسطينية".
كما أكد رئيس وزراء أوستراليا أنتوني ألبانيز الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
أيضا، مشدداً على أنه "ينبغي ألا يكون لحركة حماس
أي دور في فلسطين".
بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني
كير ستارمر أن بلاده تعترف رسميا بدولة فلسطين، وقال في مؤتمر صحفي
: "في مواجهة الرعب المتزايد في الشرق الأوسط
، نعمل على الحفاظ على إمكانية السلام وحل الدولتين".
وأضاف: "حماس لا يمكن أن يكون لها مستقبل، ولا دور في الحكومة، ولا دور في الأمن" في أي دولة فلسطينية.
وتصبح بريطانيا
ثالث دولة من دول مجموعة السبع تعترف بدولة فلسطينية، بعد كندا وأوستراليا. وفق ما أوردت "روسيا اليوم
".