4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

الوفد الايراني في أميركا.. ممنوع من التسوّق!

2025-09-23 | 01:14
الوفد الايراني في أميركا.. ممنوع من التسوّق!
الوفد الايراني في أميركا.. ممنوع من التسوّق!

فرضت الولايات المتحدة قيوداً صارمة على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شملت تقييد حركته وحظر دخوله إلى متاجر الجملة والسلع الفاخرة.

وقال تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن "هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على المؤسسة الدينية الإيرانية، متهما إياها بالسماح للمسؤولين بشراء البضائع الفاخرة في الخارج بينما يعاني الإيرانيون من "الفقر والبنية التحتية المتداعية ونقص المياه والكهرباء".

وأضاف بيجوت، أن "وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، كان قد أمر بحصر تنقل الوفد الإيراني بين الفندق الذي يقيمون فيه ومقر الأمم المتحدة، وقصر ذلك على الأعمال الرسمية فقط".

وتابع بيجوت: "يبقى أمن الأميركيين على رأس أولوياتنا"، مضيفا أن "الولايات المتحدة لن تسمح للنظام الإيراني باستغلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدما فيما أسماه برنامجه الإرهابي أو التمتع بامتيازات يحرم منها شعبه".

وأضاف: "هذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للمساءلة ومستقبل أفضل".
 
 
 
الوفد الايراني في أميركا.. ممنوع من التسوّق!

عربي و دولي

ايران

أميركا

