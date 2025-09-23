الوفد الايراني في أميركا.. ممنوع من التسوّق!

فرضت قيوداً صارمة على الوفد المشارك في اجتماعات للأمم المتحدة في ، شملت تقييد حركته وحظر دخوله إلى متاجر الجملة والسلع الفاخرة.



وقال تومي بيجوت، نائب المتحدث ، في بيان، إن "هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على المؤسسة ، متهما إياها بالسماح للمسؤولين بشراء البضائع الفاخرة في الخارج بينما يعاني الإيرانيون من "الفقر والبنية التحتية المتداعية ونقص المياه والكهرباء".



وأضاف بيجوت، أن " الأميركي، ماركو روبيو، كان قد أمر بحصر تنقل الوفد بين الفندق الذي يقيمون فيه ومقر ، وقصر ذلك على الأعمال الرسمية فقط".



وتابع بيجوت: "يبقى أمن على رأس أولوياتنا"، مضيفا أن " لن تسمح للنظام الإيراني باستغلال للأمم المتحدة للمضي قدما فيما أسماه برنامجه الإرهابي أو التمتع بامتيازات يحرم منها شعبه".



وأضاف: "هذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للمساءلة ومستقبل أفضل".