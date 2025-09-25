"دبّوس".. يمحو إسرائيل عن وجه الأرض؟

انتقدت الخارجية المظهر الخارجي للرئيس الفلسطيني ، بعد أن وضع دبوسا على شكل مفتاح، أثناء خطابه أمام مؤتمر دولي على هامش اجتماعات للأمم المتحدة بأنه إيحاء يدل على رغبته بطوفان جديد لتدمير .



وجاء في منشور لوزارة الخارجية عبر حسابها في منصة "إكس": "أثناء كلمته في للأمم المتحدة، كان يعلو سترته شارة المفتاح - ذلك الذي لا يحتمل اللبّ لهدفه المتمثل في محو من على وجه .. مفتاح عباس يمثل الخطة القديمة لمنظمة التحرير : دولتان لشعب فلسطيني واحد وتدمير الدولة اليهودية. هذا لن يحدث".



وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن عباس "يريد أن يُحدث طوفانه الخاص من خلال إعادة ملايين أحفاد العرب الذين غادروا عام 1948 إلى الأراضي الإسرائيلية، من أجل تدمير الدولة اليهودية".



وأضافت الخارجية الإسرائيلية أنه "خلال سنوات حرب ، كان عدد اليهود المُهجّرين من أكبر من عدد العرب الذين غادروا منازلهم".



وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه "حان الوقت منذ زمن للدول التي استقبلت الفلسطينيين لمنح جنسيتها لأحفادهم".