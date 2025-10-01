الأخبار
عربي و دولي

حماس تردّ على خطة ترامب (البناء)

2025-10-01 | 00:55
حماس تردّ على خطة ترامب (البناء)
حماس تردّ على خطة ترامب (البناء)

كتبت صحيفة "البناء" في أسرارها:

قال مصدر فلسطيني إن المقاومة تأخذ وقتها في دراسة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة بانتظار نتائج التفاوض الجاري بين دول الخليج وتركيا من جهة وفريق الرئيس ترامب من جهة مقابلة، لمناقشة التعديلات التي أدخلت على الصيغة التي تمّ الاتفاق عليها والتي تتناول أربعة عناوين الأول هو انسحاب إسرائيلي كامل من غزة والثاني إدارة غزة من حكومة فلسطينية تقوم على وحدة الضفة وغزة والثالث ربط حصر السلاح الفلسطيني بالحكومة الفلسطينية الموحّدة والرابع ربط أي حديث عن التطبيع بقيام الدولة الفلسطينية.

ويقول المصدر إن الجانب العربي والتركي أكد لوفد المقاومة المفاوض أنه بدون هذه البنود تصبح الصيغة وقف الحرب وتبادل الأسرى وانسحاب جزئي لجيش الاحتلال والمقاومة مستعدة لدرس الصيغة إذا ربط فيها مصير السلاح والتطبيع بالدولة الفلسطينية بإضافة واضحة لهذا الربط في الصيغة أو بحذف هذه البنود بالتوازي منها، وليس إبقاء ما يترتب على العرب والفلسطينيين وحذف ما يطلبونه.

حماس تردّ على خطة ترامب (البناء)

عربي و دولي

فلسطين

المقاومة

غزة

خطة ترمب

في إندونيسيا.. تقديرات بوجود 91 طفل تحت الإنقاض
البيت الأبيض ينشر صور لنتنياهو وهو يعتذر

ترامب لوزير الصحة: تحاج لقاح "كورونا" (شاهد الفيديو)
04:00

ترامب لوزير الصحة: تحاج لقاح "كورونا" (شاهد الفيديو)

خلال كلمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض لفت المشهد "عطسة" من وزير صحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور.

في إندونيسيا.. تقديرات بوجود 91 طفل تحت الإنقاض
في إندونيسيا.. تقديرات بوجود 91 طفل تحت الإنقاض

قال الناطق باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا عبد المهاري إن نحو 91 شخصا "ربما" لا يزالون عالقين تحت أنقاض مدرسة قرآنية انهارت الاثنين في جاوا في إندونيسيا.

