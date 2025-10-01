حماس تردّ على خطة ترامب (البناء)

قال مصدر فلسطيني إن تأخذ وقتها في دراسة خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في غزة بانتظار نتائج التفاوض الجاري بين دول وتركيا من جهة وفريق الرئيس من جهة مقابلة، لمناقشة التعديلات التي أدخلت على الصيغة التي تمّ الاتفاق عليها والتي تتناول أربعة عناوين الأول هو انسحاب إسرائيلي كامل من غزة والثاني إدارة غزة من حكومة فلسطينية تقوم على وحدة الضفة وغزة والثالث ربط حصر السلاح الفلسطيني بالحكومة الموحّدة والرابع ربط أي حديث عن التطبيع بقيام الدولة الفلسطينية.

ويقول المصدر إن الجانب والتركي أكد لوفد المقاومة المفاوض أنه بدون هذه البنود تصبح الصيغة وقف الحرب وتبادل الأسرى وانسحاب جزئي لجيش والمقاومة مستعدة لدرس الصيغة إذا ربط فيها مصير السلاح والتطبيع بالدولة الفلسطينية بإضافة واضحة لهذا الربط في الصيغة أو بحذف هذه البنود بالتوازي منها، وليس إبقاء ما يترتب على العرب والفلسطينيين وحذف ما يطلبونه.