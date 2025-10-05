عاجل
البيان العربي الإسلامي: لضرورة البدء الفوري بمفاوضات غزة لتنفيذ مقترح ترامب
البيان العربي الإسلامي: لضرورة البدء الفوري بمفاوضات غزة لتنفيذ مقترح ترامب
04:45
طيور مهاجرة تغطي سماء لبنان (فيديو)
02:47
يعزف.. أثناء عملية في دماغه! (فيديو)
01:41
أول حالة مؤكدة.. حيوان يجمع ذئب وكلب!
10:24
اتفاق جانبي حصل مع "حزب الله" لكن خطاب القسم لم يُعدل! (فيديو)
08:15
"إسرائيل لا تريد اغتيال وفيق صفا" (فيديو)
عربي و دولي
بدء أول انتخابات تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
2025-10-05 | 02:27
A-
A+
بدء أول انتخابات تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
بعد سقوط نظام الأسد.. سوريا تقترع!
اول ظهور لـ بشار الأسد بعد سقوط نظامه وهروبه الى موسكو!؟
جلسة تشريعية الخميس المقبل.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
بدء أول انتخابات تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
عربي و دولي
انتخابات
تشريعية
سوريا
الأسد
بعد سقوط نظام الأسد.. سوريا تقترع!
ترامب: إسرائيل وافقت!
04:27
البيان العربي الإسلامي: لضرورة البدء الفوري بمفاوضات غزة لتنفيذ مقترح ترامب
04:27
البيان العربي الإسلامي: لضرورة البدء الفوري بمفاوضات غزة لتنفيذ مقترح ترامب
04:11
البيان العربي الإسلامي: ترحيب بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة للجنة فلسطينية
04:11
البيان العربي الإسلامي: ترحيب بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة للجنة فلسطينية
03:04
رئيس لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري: التصويت يجري بسلاسة
03:04
رئيس لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري: التصويت يجري بسلاسة
كرة القدم
04:33
إتحاد الميني فوتبول كرّم سيّدات المنتخب اللبناني للعبة
عربي و دولي
04:27
البيان العربي الإسلامي: لضرورة البدء الفوري بمفاوضات غزة لتنفيذ مقترح ترامب
كرة السلة
04:24
الرياضي والشارقة الاماراتي في نهائي بطولة أبو ظبي الدولية
البيان العربي الإسلامي: لضرورة البدء الفوري بمفاوضات غزة لتنفيذ مقترح ترامب
04:27
البيان العربي الإسلامي: ترحيب بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة للجنة فلسطينية
04:11
رئيس لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري: التصويت يجري بسلاسة
03:04
بعد سقوط نظام الأسد.. سوريا تقترع!
02:30
ترامب: إسرائيل وافقت!
01:03
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية عبر منظومات الدفاع الجوي
00:28
00:51
الرئيس سلام حريص.. بندا صخرة الروشة قبل تقرير الجيش! (الديار)
04:17
المقاومة بلغت مراحل متقدمة من التعافي.. مواقف جديدة للنائب محمد رعد
04:08
فضل شاكر يسلم نفسه.. وبيان للجيش!
2025-09-26
"المستقبل" يحسم الجدل: لا تنسيق ولا تواصل مع حزب الله في فعالية الأمس (فيديو)
2025-10-04
الجيش الإسرائيلي: ما زلنا نطوق مدينة غزة ومحاولة العودة إليها تشكل خطراً كبيراً
2025-08-27
ضاقت السبل بـ بري.. واحتجاجات شعبية مرتقبة للثنائي!
04:05
ازاحة الستار عن لوحة تدشين شارع باسم الرئيس سليم الحص
13:01
مقدمة النشرة المسائية 04-10-2025
10:21
هنا بيروت - جوزيف أبو فاضل - الحلقة الكاملة
06:05
باميلا الكيك تعلنها بجرأة: "هلق بحاجة لمعالج نفسي"
2025-10-03
الانفلونسر بيتر كونداكجيان لم يتمالك دموعه على الهواء ويبكي بعد نجاته من الموت
2025-10-03
زوجة الانفلونسر السوري سليمان عاجي تقتحم حلقته.. فـضحا اسرارا عن خلافهما
محليات
02:02
"هانيبال القذافي يعلم من أمَر باختطاف الصدر".. إليكم ما قاله المحامي حسن الشامي
محليات
02:02
"هانيبال القذافي يعلم من أمَر باختطاف الصدر".. إليكم ما قاله المحامي حسن الشامي
خاص الجديد
12:18
حزب الله يتوعّد الدولة.. إذا تجرأتم!
خاص الجديد
12:18
حزب الله يتوعّد الدولة.. إذا تجرأتم!
محليات
14:37
الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني
محليات
14:37
الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني
محليات
00:43
فضل شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني.. إليكم ما حصل!
محليات
00:43
فضل شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني.. إليكم ما حصل!
محليات
07:05
بعد رفضه المثول للمرة الثالثة.. بحث وتحرٍ بحق علي برو!
محليات
07:05
بعد رفضه المثول للمرة الثالثة.. بحث وتحرٍ بحق علي برو!
محليات
03:01
لبنان يستعد للأمطار.. والثلوج قريبة!
محليات
03:01
لبنان يستعد للأمطار.. والثلوج قريبة!
