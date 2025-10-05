بيان عربي - اسلامي: ترحيب بخطوات "حماس" ومقترح ترامب لوقف الحرب في غزة

كما رحب في بيان مشترك اوردته وكالة الأنباء الاردنية "بترا"، بدعوة الرئيس الأميركي ترامب لإسرائيل لوقف القصف فورا، والبدء في تنفيذ اتفاق التبادل، وأعربوا عن "تقديرهم لالتزامه بإرساء السلام في المنطقة"، وأكدوا بأن هذه التطورات تمثل "فرصة حقيقية إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار ولمعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يمر بها سكان القطاع".ورحبوا بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، وأكدوا "ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح ومعالجة جميع جوانبه".وأكد وزراء الخارجية" التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة إلى تنفيذ بنود المقترح، والعمل على إنهاء الحرب على غزة فورا، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أية خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن وعودة السلطة إلى غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، والوصول لآلية تضمن أمن جميع الأطراف، بما يؤدي إلى الانسحاب الكامل وإعادة غزة ويمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين".