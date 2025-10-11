الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

قمة شرم الشيخ بحضور ترامب.. هل ستشارك إيران؟

2025-10-11 | 16:15
أعلنت الرئاسة المصرية ان مدينة شرم الشيخ ستستضيف قمة دولية يوم الاثنين المقبل بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وأضافة الرئاسة ان القمة سيترأسها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد تارمب وبمشاركة دولية سيحضرها أكثر من 20 زعيما.
وقالت مصادر "أكسيوس" انه "تم توجيه دعوة إلى إيران لحضور هذه القمة".
Aljadeed
