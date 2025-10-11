الأخبار
08:29
"ما ذنبنا.. نحن ندفع الثمن".. سيدة تروي لحظات الغارات! (فيديو)
07:47
مصنع ذخائر أميركي سُوي بالأرض! (فيديو)
04:48
بالفيديو: طائر اقتحم المنزل.. فترك زوجته وهرب!
02:54
طقس العطلة "بارد"... ماذا عن الأمطار وتوقيتها؟
02:21
تطوير ورقة وقف النار بين لبنان وإسرائيل؟!
عربي و دولي
قمة شرم الشيخ بحضور ترامب.. هل ستشارك إيران؟
2025-10-11
A-
A+
قمة شرم الشيخ بحضور ترامب.. هل ستشارك إيران؟
أعلنت الرئاسة
المصرية
ان مدينة شرم الشيخ ستستضيف قمة دولية يوم الاثنين المقبل بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وتعزيز السلام في
الشرق الأوسط
.
وأضافة الرئاسة ان القمة سيترأسها كل من
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
والرئيس الأميركي
دونالد
تارمب وبمشاركة دولية سيحضرها أكثر من 20 زعيما.
وقالت مصادر "أكسيوس" انه "تم
توجيه
دعوة إلى
إيران
لحضور هذه القمة".
قمة شرم الشيخ بحضور ترامب.. هل ستشارك إيران؟
عربي و دولي
مصر
ترامب
شرم الشيخ
غزة
الشرق الأوسط
وزير الأشغال فايز رسامني من المصيلح لـ"الجديد": لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل وجئت لمعاينة الأضرار
بعد الهدنة.. شاهد رفح مدمرة بلقطة جوّية (صورة)
