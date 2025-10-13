الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
12:07
فوق الجنوب.. درون إسرائيلية تنادي مهندساً (شاهد الفيديو)
11:19
بالفيديو | هذا هو حلم ترامب
2025-10-11
"ما ذنبنا.. نحن ندفع الثمن".. سيدة تروي لحظات الغارات! (فيديو)
2025-10-11
مصنع ذخائر أميركي سُوي بالأرض! (فيديو)
2025-10-11
بالفيديو: طائر اقتحم المنزل.. فترك زوجته وهرب!
عربي و دولي
يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي تسلم 7 مختطفين من الصليب الأحمر
2025-10-13 | 01:33
A-
A+
يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي تسلم 7 مختطفين من الصليب الأحمر
مقالات ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الرهائن الـ7 الذين استلمهم الصليب الأحمر بصحة جيدة
نتنياهو يطلب من الصليب الأحمر المساعدة!
يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترمب إلى إسرائيل إلى يوم الاثنين
يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي تسلم 7 مختطفين من الصليب الأحمر
عربي و دولي
هيوم:
الجيش
الإسرائيلي
مختطفين
الصليب
الأحمر
العودة الى الأعلى
حماس: ملتزمون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الإفراج عن الرهائن وجدوله الزمني
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الرهائن الـ7 الذين استلمهم الصليب الأحمر بصحة جيدة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
02:15
ماكرون: السلام أصبح ممكناً بالنسبة لإسرائيل وغزة والمنطقة
02:15
ماكرون: السلام أصبح ممكناً بالنسبة لإسرائيل وغزة والمنطقة
02:10
بالصورة - الرهائن المفرَج عنهم من قِبل "حماس"
02:10
بالصورة - الرهائن المفرَج عنهم من قِبل "حماس"
01:50
رويترز: من المتوقع إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم
01:50
رويترز: من المتوقع إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم
يحدث الآن
عربي و دولي
02:10
بالصورة - الرهائن المفرَج عنهم من قِبل "حماس"
عربي و دولي
01:50
رويترز: من المتوقع إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم
عربي و دولي
01:50
ترامب عن اتفاق غزة: أعظم إنجاز في حياتي!
اخترنا لك
ماكرون: السلام أصبح ممكناً بالنسبة لإسرائيل وغزة والمنطقة
02:15
بالصورة - الرهائن المفرَج عنهم من قِبل "حماس"
02:10
رويترز: من المتوقع إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم
01:50
ترامب عن اتفاق غزة: أعظم إنجاز في حياتي!
01:50
احتفال عائلة وأصدقاء احد الأسرى الإسرائيليين (شاهد الفيديو)
01:47
وزير الحرب الإسرائيلي: المرحلة المقبلة ستشهد نزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق
01:40
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-10-03
مصادر عسكرية للجديد: جولة قائد الجيش رودولف هيكل في الجنوب هدفت إلى الاطّلاع على سير العمل ومتابعة حسن تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني
2025-09-02
وفاة زوج شقيقة الاعلامي نيشان بعد صراع مع المرض
2025-09-29
وفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز آل سعود والنشطاء يعزون الملك سلمان والامير محمد بن سلمان
2025-10-02
رعد... استبق العاصفة!
01:08
فيديو - البرازيلي خنق متحدّيه البولندي وأخضعه
2025-08-06
سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات المحمودية وأنصار والبريج وأطراف تفاحتا
بالفيديو
بالفيديو
13:04
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
07:00
دموع واعترافات في “المؤثر الحقيقي”.. ليا حمزة تبكي وعز دلول يتحدث عن الخيانة
2025-10-11
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2025
2025-10-11
"رسالة لبري" ومعركة كبرى منتظرة ولبنان مجرد تفصيل! (فيديو)
2025-10-11
مذيع سوري يسأل بهاء الحريري: متى ستصبح رئيس وزراء لبنان.. وهذا كان جوابه!
2025-10-11
بهاء الحريري يتحدث عن العلاقة الجديدة مع دمشق.. وصحافي يشرح واقع "الحريرية السياسية"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
10:30
ذهول في سوريا.. الشمس شرقت من مغربها؟؟ (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
10:30
ذهول في سوريا.. الشمس شرقت من مغربها؟؟ (شاهد الفيديو)
محليات
00:41
دعوة صريحة من الرئيس عون لـ "حزب الله"!
محليات
00:41
دعوة صريحة من الرئيس عون لـ "حزب الله"!
فن
07:24
زينب فياض تتزوج رجل أعمال كويتي بسرية تامة بعد نفي الشائعات الأخيرة
فن
07:24
زينب فياض تتزوج رجل أعمال كويتي بسرية تامة بعد نفي الشائعات الأخيرة
محليات
01:40
رسائل نارية من اسرائيل لـ بري! (الشرق الأوسط)
محليات
01:40
رسائل نارية من اسرائيل لـ بري! (الشرق الأوسط)
محليات
00:50
ماذا يُحضّر ترامب لـ لبنان؟
محليات
00:50
ماذا يُحضّر ترامب لـ لبنان؟
محليات
08:03
إتصال بعد غارات المصيلح.. وطلب عاجل لنواف سلام؟
محليات
08:03
إتصال بعد غارات المصيلح.. وطلب عاجل لنواف سلام؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025