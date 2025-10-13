عملية "تبادل الأسرى" بين إسرائيل وحماس إنطلقت

وقالت الحركة في بيان "في إطار صفقة طوفان الأقصى
لتبادل الأسرى قررنا الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء".
وفي هذا الإطار قال مسؤول مشاركة في العملية لوكالة "رويترز
" إن "قوافل اللجنة الدولية للصليب الأحمر
في غزة تحركت إلى مواقع اصطحاب الأسرى الإسرائيليين".
ويعتقد أن هؤلاء الـ20 أسيرًا هم فقط الأحياء من أصل 48 أسيرا لا يزالون في غزة. في المقابل ستفرج إسرائيل
عن نحو 2000 أسيرًا فلسطينيًا محتجزين في سجونها".
ووفقا لوكالة "رويترز" فإن "معظم الأسرى الذين ستفرج عنهم القسام تم أسرهم من موقع حفل نوفا
الموسيقي بالقرب من مستوطنة رعيم في جنوب الأراضي المحتلة، ومن بينهم إيفياتار ديفيد (24 عاما) وألون أوهيل (24 عاما) وأفيناتان أور (32 عاما). وأسرى أسرتهم المقاومة
من تجمعات سكنية ومن بينهم التوأم جالي وزيف بيرمان (28 عاما) والشقيقان أرييل كونيو (28 عاما) وديفيد كونيو (35 عاما)".
وبدورها أكدت القناة "13 الإسرائيلية
" أن "الصليب الأحمر
أعلم إسرائيل تسلمه 7 من الأسرى في قطاع غزة
".