عملية "تبادل الأسرى" بين إسرائيل وحماس إنطلقت

نشرت حركة "حماس" أسماء 20 من الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيان "في إطار صفقة طوفان لتبادل الأسرى قررنا الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء".

وفي هذا الإطار قال مسؤول مشاركة في العملية لوكالة " " إن "قوافل في غزة تحركت إلى مواقع اصطحاب الأسرى الإسرائيليين".

ويعتقد أن هؤلاء الـ20 أسيرًا هم فقط الأحياء من أصل 48 أسيرا لا يزالون في غزة. في المقابل ستفرج عن نحو 2000 أسيرًا فلسطينيًا محتجزين في سجونها".

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن "معظم الأسرى الذين ستفرج عنهم القسام تم أسرهم من موقع حفل الموسيقي بالقرب من مستوطنة رعيم في جنوب الأراضي المحتلة، ومن بينهم إيفياتار ديفيد (24 عاما) وألون أوهيل (24 عاما) وأفيناتان أور (32 عاما). وأسرى أسرتهم من تجمعات سكنية ومن بينهم التوأم جالي وزيف بيرمان (28 عاما) والشقيقان أرييل كونيو (28 عاما) وديفيد كونيو (35 عاما)".

وبدورها أكدت القناة "13 " أن " أعلم إسرائيل تسلمه 7 من الأسرى في ".