عاجل
السيسي يبدأ استقبال القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ
السيسي يبدأ استقبال القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ
الرئاسة المصرية: عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق غزة
الرئاسة المصرية: عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق غزة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
01:57
حماس تسلم 7 أسرى إسرائيليين (فيديو)
12:07
فوق الجنوب.. درون إسرائيلية تنادي مهندساً (شاهد الفيديو)
11:19
بالفيديو | هذا هو حلم ترامب
2025-10-11
"ما ذنبنا.. نحن ندفع الثمن".. سيدة تروي لحظات الغارات! (فيديو)
2025-10-11
مصنع ذخائر أميركي سُوي بالأرض! (فيديو)
عربي و دولي
ترامب: تلقيت ضمانات شفهية من دول عربية وإسلامية وأنا أثق بها
2025-10-13 | 03:20
A-
A+
ترامب: تلقيت ضمانات شفهية من دول عربية وإسلامية وأنا أثق بها
مقالات ذات صلة
بدء اجتماع ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك
حسن الرداد يرد باستهزاء على سلوم حداد : "شوية لغة عربية وانا بجري"!
الرئيس عون للعربية: تنفيذ الورقة الأميركية يتطلب ضمانات من أميركا وفرنسا وموافقة سوريا واسرائيل أيضاً
ترامب: تلقيت ضمانات شفهية من دول عربية وإسلامية وأنا أثق بها
عربي و دولي
تلقيت
ضمانات
شفهية
عربية
وإسلامية
العودة الى الأعلى
ترامب: علينا التأكد من أن توني بلير سيكون مقبولاً من الجميع
ترامب من تل ابيب: سأكون فخورًا بزيارة غزة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
05:12
السيسي يبدأ استقبال القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ
05:12
السيسي يبدأ استقبال القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ
05:10
الرئاسة المصرية: عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق غزة
05:10
الرئاسة المصرية: عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق غزة
05:08
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسينضم إلى قمة شرم الشيخ
05:08
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسينضم إلى قمة شرم الشيخ
يحدث الآن
عربي و دولي
05:12
السيسي يبدأ استقبال القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ
عربي و دولي
05:10
الرئاسة المصرية: عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق غزة
عربي و دولي
05:08
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسينضم إلى قمة شرم الشيخ
اخترنا لك
السيسي يبدأ استقبال القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ
05:12
الرئاسة المصرية: عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق غزة
05:10
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسينضم إلى قمة شرم الشيخ
05:08
منشآت عسكرية على الحدود اللبنانية - السورية؟
04:50
إعلام إسرائيلي: ترمب يعقد الآن "اجتماع عمل" مع نتنياهو
04:20
ترامب يؤكد مجدداً: الحرب انتهت
04:19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
00:48
القناة 12 الإسرائيلية: مروحيات سلاح الجو تهبط في قاعدة ريعيم استعداداً لنقل الرهائن
2025-09-30
أنباء عن خطوبة منة شلبي وخطوات نحو الزفاف المرتقب
2025-09-11
ما حقيقة تهديد نتنياهو لنعيم قاسم؟
2025-10-10
إجراءات أمنية للجيش في البقاع والشمال.. ماذا يحصل؟
2025-10-08
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
2025-08-19
زيّ برشلونة يتسبب بجدل في الدوري الإسباني
بالفيديو
بالفيديو
13:04
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
07:00
دموع واعترافات في “المؤثر الحقيقي”.. ليا حمزة تبكي وعز دلول يتحدث عن الخيانة
2025-10-11
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2025
2025-10-11
"رسالة لبري" ومعركة كبرى منتظرة ولبنان مجرد تفصيل! (فيديو)
2025-10-11
مذيع سوري يسأل بهاء الحريري: متى ستصبح رئيس وزراء لبنان.. وهذا كان جوابه!
2025-10-11
بهاء الحريري يتحدث عن العلاقة الجديدة مع دمشق.. وصحافي يشرح واقع "الحريرية السياسية"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
10:30
ذهول في سوريا.. الشمس شرقت من مغربها؟؟ (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
10:30
ذهول في سوريا.. الشمس شرقت من مغربها؟؟ (شاهد الفيديو)
محليات
00:41
دعوة صريحة من الرئيس عون لـ "حزب الله"!
محليات
00:41
دعوة صريحة من الرئيس عون لـ "حزب الله"!
محليات
01:40
رسائل نارية من اسرائيل لـ بري! (الشرق الأوسط)
محليات
01:40
رسائل نارية من اسرائيل لـ بري! (الشرق الأوسط)
محليات
00:50
ماذا يُحضّر ترامب لـ لبنان؟
محليات
00:50
ماذا يُحضّر ترامب لـ لبنان؟
فن
07:24
زينب فياض تتزوج رجل أعمال كويتي بسرية تامة بعد نفي الشائعات الأخيرة
فن
07:24
زينب فياض تتزوج رجل أعمال كويتي بسرية تامة بعد نفي الشائعات الأخيرة
محليات
04:24
ماذا بعد المصيلح.. و"المارينز" في بيروت؟
محليات
04:24
ماذا بعد المصيلح.. و"المارينز" في بيروت؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025