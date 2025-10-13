عاجل
السيسي: نحمل رسالة واحدة إلى الإنسانية تقول كفى حربًا ومرحبا بالسلام
السيسي: نحمل رسالة واحدة إلى الإنسانية تقول كفى حربًا ومرحبا بالسلام
هيئة البث الإسرائيلية: بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
هيئة البث الإسرائيلية: بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
وصول ترامب إلى مقر انعقاد قمة السلام بشأن غزة في شرم الشيخ
وصول ترامب إلى مقر انعقاد قمة السلام بشأن غزة في شرم الشيخ
السيسي يعقد اجتماعاً مع قادة عرب وأجانب لتنسيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار وإيصال المساعدات
السيسي يعقد اجتماعاً مع قادة عرب وأجانب لتنسيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار وإيصال المساعدات
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل ترامب في مطار شرم الشيخ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل ترامب في مطار شرم الشيخ
04:57
قبيل قمة "شرم الشيخ".. صور ترامب تملأ الشوارع (فيديو)
01:57
حماس تسلم 7 أسرى إسرائيليين (فيديو)
12:07
فوق الجنوب.. درون إسرائيلية تنادي مهندساً (شاهد الفيديو)
11:19
بالفيديو | هذا هو حلم ترامب
2025-10-11
"ما ذنبنا.. نحن ندفع الثمن".. سيدة تروي لحظات الغارات! (فيديو)
عربي و دولي
وصول ترامب إلى مقر انعقاد قمة السلام بشأن غزة في شرم الشيخ
2025-10-13 | 10:51
وصول ترامب إلى مقر انعقاد قمة السلام بشأن غزة في شرم الشيخ
وصول امير قطر الى قمة شرم الشيخ ويلتقي الرئيس المصري
الرئيس الأميركي دونالد ترامب غادر واشنطن لزيارة تل أبيب وحضور قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ بحضور ترامب.. هل ستشارك إيران؟
وصول ترامب إلى مقر انعقاد قمة السلام بشأن غزة في شرم الشيخ
عربي و دولي
ترامب
انعقاد
السلام
الشيخ
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قائمة أسماء الأسرى الـ20 الأحياء التي نشرتها حماس مطابقة للقائمة المعروفة لإسرائيل
ترامب خلال توجهه الى الشرق الاوسط لتوقيع اتفاق غزة: هذه لحظة لا أعتقد أنكم سترون مثلها مجدداً
10:57
السيسي: نحمل رسالة واحدة إلى الإنسانية تقول كفى حربًا ومرحبا بالسلام
10:57
السيسي: نحمل رسالة واحدة إلى الإنسانية تقول كفى حربًا ومرحبا بالسلام
10:53
هيئة البث الإسرائيلية: بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
10:53
هيئة البث الإسرائيلية: بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
10:47
السيسي يعقد اجتماعاً مع قادة عرب وأجانب لتنسيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار وإيصال المساعدات
10:47
السيسي يعقد اجتماعاً مع قادة عرب وأجانب لتنسيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار وإيصال المساعدات
عربي و دولي
10:57
السيسي: نحمل رسالة واحدة إلى الإنسانية تقول كفى حربًا ومرحبا بالسلام
عربي و دولي
10:53
هيئة البث الإسرائيلية: بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
عربي و دولي
10:51
وصول ترامب إلى مقر انعقاد قمة السلام بشأن غزة في شرم الشيخ
السيسي: نحمل رسالة واحدة إلى الإنسانية تقول كفى حربًا ومرحبا بالسلام
10:57
هيئة البث الإسرائيلية: بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
10:53
السيسي يعقد اجتماعاً مع قادة عرب وأجانب لتنسيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار وإيصال المساعدات
10:47
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل ترامب في مطار شرم الشيخ
10:45
طائرة الرئيس الأميركي تصل إلى شرم الشيخ
10:14
الجيش الإسرائيلي: مروحيات سلاح الجو في طريقها لاستقبال الرهائن العائدين إلى إسرائيل
10:12
04:50
منشآت عسكرية على الحدود اللبنانية - السورية؟
2025-08-21
فهد العليوة يخرج عن صمته ويكشف لاول مرة حقيقة زواجه من شجون الهاجري
04:00
استشهاد الصحافي صالح الجعفراوي برصاص مسلحين
2025-09-02
أ ف ب: إصدار مذكرة توقيف في فرنسا بحق بشار الأسد في قضية مقتل صحافيين في سوريا عام 2012
2025-10-10
فضل شاكر.. وتوقيت تسليم نفسه! (فيديو)
07:26
ترامب: لدينا أسلحة لا يحلم بها أحد وأتمنى ألا نضطر لاستخدامها فنحن نسعى للسلام من خلال القوة
13:04
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
2025-10-12
دموع واعترافات في “المؤثر الحقيقي”.. ليا حمزة تبكي وعز دلول يتحدث عن الخيانة
2025-10-11
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2025
2025-10-11
"رسالة لبري" ومعركة كبرى منتظرة ولبنان مجرد تفصيل! (فيديو)
2025-10-11
مذيع سوري يسأل بهاء الحريري: متى ستصبح رئيس وزراء لبنان.. وهذا كان جوابه!
2025-10-11
بهاء الحريري يتحدث عن العلاقة الجديدة مع دمشق.. وصحافي يشرح واقع "الحريرية السياسية"
محليات
00:41
دعوة صريحة من الرئيس عون لـ "حزب الله"!
محليات
00:41
دعوة صريحة من الرئيس عون لـ "حزب الله"!
محليات
01:40
رسائل نارية من اسرائيل لـ بري! (الشرق الأوسط)
محليات
01:40
رسائل نارية من اسرائيل لـ بري! (الشرق الأوسط)
محليات
00:50
ماذا يُحضّر ترامب لـ لبنان؟
محليات
00:50
ماذا يُحضّر ترامب لـ لبنان؟
محليات
04:24
ماذا بعد المصيلح.. و"المارينز" في بيروت؟
محليات
04:24
ماذا بعد المصيلح.. و"المارينز" في بيروت؟
محليات
00:56
المرحلة التي سيدخلها لبنان ستكون "عسيرة" إذا..! (الجمهورية)
محليات
00:56
المرحلة التي سيدخلها لبنان ستكون "عسيرة" إذا..! (الجمهورية)
عربي و دولي
04:50
منشآت عسكرية على الحدود اللبنانية - السورية؟
عربي و دولي
04:50
منشآت عسكرية على الحدود اللبنانية - السورية؟
