الشرع يكشف عن خطة لمقاضاة بشار الأسد

أكد الرئيس السوري عزمه على استخدام السبل القانونية لملاحقة ومحاكمة الرئيس السوري السابق ، المقيم حاليًا في بعد سقوط نظامه.

في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" ، صرح بأن الدخول في صراع مع في الوقت الراهن سيكون باهظ التكلفة على وغير مجدٍ.

في تطور قانوني مهم، أصدر السابع في في سبتمبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق بشار ، بتهم تتعلق بالجرائم التي ارتُكبت في محافظة جنوبي سوريا عام 2011، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الوفاة وحرمان الحرية.

وأشار القاضي إلى إمكانية تعميم هذه المذكرة عبر ، مما يتيح متابعة القضية دوليًا. ويأتي هذا القرار القضائي استنادًا إلى دعوى قضائية رفعتها ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011، والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى.