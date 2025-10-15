الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

الشرع يكشف عن خطة لمقاضاة بشار الأسد

2025-10-15 | 00:26
الشرع يكشف عن خطة لمقاضاة بشار الأسد
الشرع يكشف عن خطة لمقاضاة بشار الأسد

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع عزمه على استخدام السبل القانونية لملاحقة ومحاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المقيم حاليًا في موسكو بعد سقوط نظامه.

في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، صرح الشرع بأن الدخول في صراع مع روسيا في الوقت الراهن سيكون باهظ التكلفة على سوريا وغير مجدٍ.

في تطور قانوني مهم، أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق في سبتمبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد، بتهم تتعلق بالجرائم التي ارتُكبت في محافظة درعا جنوبي سوريا عام 2011، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الوفاة وحرمان الحرية.

وأشار القاضي إلى إمكانية تعميم هذه المذكرة عبر الإنتربول، مما يتيح متابعة القضية دوليًا. ويأتي هذا القرار القضائي استنادًا إلى دعوى قضائية رفعتها عائلات ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011، والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى.

رويترز عن مصدر رسمي سوري: الشرع سيطالب غدا خلال زيارته إلى موسكو بتسليم الأسد لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين

رويترز عن مصدر رسمي سوري: الشرع سيطالب غدا خلال زيارته إلى موسكو بتسليم الأسد لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين
15:19
رويترز: الرئيس السوري أحمد الشرع يزور موسكو غداً
12:44
ايران تحكم على فرنسيين بتهمة التخابر مع إسرائيل
08:33
ترامب: الإنجاز الأكبر هو السلام في الشرق الأوسط وغزة جزء منه فقط
2025-10-14
ترامب: أنجزت الكثير في إسرائيل ومصر وعلى الدول العظيمة التي عملت طويلاً من أجل المنطقة أن تتكاتف وتنجز المهمة
2025-10-14
قمة شرم الشيخ.. أردوغان منع نتنياهو من الحضور؟
2025-10-14
