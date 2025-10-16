الأخبار
عربي و دولي

ترامب: حماس تحفر تحت الأنقاض بحثا عن جثث الرهائن

2025-10-16 | 01:30
ترامب: حماس تحفر تحت الأنقاض بحثا عن جثث الرهائن
ترامب: حماس تحفر تحت الأنقاض بحثا عن جثث الرهائن

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أن حركة "حماس" تحفر تحت الأنقاض وفي الأنفاق بحثا عن جثث الرهائن"، مشيرا إلى أن "بعض الجثث مدفونة منذ وقت طويل وبعضها تحت الأنقاض"، بحسب "سكاي نيوز".

وقال: "إنهم يبحثون عنهم.. أنا متأكد من ذلك، لقد أعادوا جميع الرهائن الأحياء، ولقد أعادوا بعض الجثامين إنها عملية مروعة، أكره الحديث عنها لكنهم فعلا يحفرون في مناطق صعبة، ويعثرون على الكثير من الجثث، ومن ثم عليهم فصل الجثث".
تابع: "بعض تلك الجثث كانت هناك منذ وقت طويل. وبعضها تحت الأنقاض، فعليهم إزالة الأنقاض، وهناك قبور، وبعض الجثث في أنفاق عميقة تحت الأرض عاشوا فيها فترة طويلة".
وأوضح ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي ردّا على سؤال حول ما إذا كانت حماس ملتزمة بالاتفاق، فقال: "هناك الكثير من القتلى، أعني أن إسرائيل قتلت على الأرجح 70 ألف شخص، ولقد حان الوقت الآن لإنهاء هذه الحرب".
على الصعيد ذاته، أكد مسؤولون أميركيون كبار، أن "حماس تعتزم احترام تعهّدها إعادة كلّ جثامين الرهائن المحتجزة في قطاع غزة، وذلك بعد أن هدّدت إسرائيل باستئناف القتال إثر إعلان الحركة أنها غير قادرة حاليا، لأسباب لوجستية، على إعادة بقية الجثامين".
وقال أحد هؤلاء المسؤولين للصحافيين في واشنطن طالبا عدم الكشف عن هويته "ما زلنا نسمع منهم عزمهم على الالتزام بالاتفاق. هم يريدون إتمامه في ما خصّ هذا الأمر".
وبحسب هؤلاء المسؤولين فإنّ انتشال الجثث في القطاع مهمة صعبة لأنّه مدمّر بالكامل، مما يعني أنّ هناك حاجة إلى معدّات متخصّصة لإخراج هذه الجثامين.
وأوضح مسؤول آخر "كان هناك الكثير من خيبة الأمل والغضب عندما لم يتم استعادة سوى 4 جثث، وكان يمكنهم ببساطة أن يقولوا، ’كما تعلمون، نحن نَمضي قُدُما‘".

وتابع "لكنّهم أعادوا جثثا في اليوم التالي، ثم في اليوم الذي تلاه، بالسرعة التي نوفّر لهم بها معلومات استخباراتية".

