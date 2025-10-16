ترامب: حماس تحفر تحت الأنقاض بحثا عن جثث الرهائن

وقال: "إنهم يبحثون عنهم.. أنا متأكد من ذلك، لقد أعادوا جميع الرهائن الأحياء، ولقد أعادوا بعض الجثامين إنها عملية مروعة، أكره الحديث عنها لكنهم فعلا يحفرون في مناطق صعبة، ويعثرون على الكثير من الجثث، ومن ثم عليهم فصل الجثث".

تابع: "بعض تلك الجثث كانت هناك منذ وقت طويل. وبعضها تحت الأنقاض، فعليهم إزالة الأنقاض، وهناك قبور، وبعض الجثث في أنفاق عميقة تحت عاشوا فيها فترة طويلة".

وأوضح للصحافيين في المكتب البيضوي ردّا على سؤال حول ما إذا كانت ملتزمة بالاتفاق، فقال: "هناك الكثير من القتلى، أعني أن قتلت على الأرجح 70 ألف شخص، ولقد حان الوقت الآن لإنهاء هذه الحرب".

على الصعيد ذاته، أكد مسؤولون أميركيون كبار، أن "حماس تعتزم احترام تعهّدها إعادة كلّ جثامين الرهائن المحتجزة في ، وذلك بعد أن هدّدت إسرائيل باستئناف القتال إثر إعلان الحركة أنها غير قادرة حاليا، لأسباب لوجستية، على إعادة بقية الجثامين".

وقال أحد هؤلاء المسؤولين للصحافيين في طالبا عدم هويته "ما زلنا نسمع منهم عزمهم على الالتزام بالاتفاق. هم يريدون إتمامه في ما خصّ هذا الأمر".

وبحسب هؤلاء المسؤولين فإنّ انتشال الجثث في القطاع مهمة صعبة لأنّه مدمّر بالكامل، مما يعني أنّ هناك حاجة إلى معدّات متخصّصة لإخراج هذه الجثامين.

وأوضح مسؤول آخر "كان هناك الكثير من خيبة الأمل والغضب عندما لم يتم استعادة سوى 4 جثث، وكان يمكنهم ببساطة أن يقولوا، ’كما تعلمون، نحن نَمضي قُدُما‘".

وتابع "لكنّهم أعادوا جثثا في التالي، ثم في اليوم الذي تلاه، بالسرعة التي نوفّر لهم بها معلومات استخباراتية".