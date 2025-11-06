عباس في روما.. ولقاء جمعه مع البابا

وتأتي الزيارة بعد شهر تقريبا على سريان وقف لإطلاق النار بين وإسرائيل بعد عامين على اندلاع الحرب التي أشعلها هجوم الحركة على الدولة العبية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتحدّث عباس ولاوون الرابع عشر هاتفيا في تموز/يوليو لكنهما عقدا الخميس أول لقاء شخصي بينهما منذ تنصيب البابا الأميركي في أيار/مايو.

وجاء في بيان للفاتيكان لاحقا بأنه "أثناء محادثات وديّة، تم الإقرار بوجود حاجة ملحّة لتقديم مساعدات للسكان المدنيين في غزة ووضع حد للنزاع عبر السعي لحل الدولتين".

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي بعد عشر سنوات على اعتراف الكرسي الرسولي رسميا بدولة في إطار اتفاق تم التوقيع عليه عام 2015.

والتقى عباس مرارا سلف لاوون، البابا فرنسيس الذي توفي في نيسان/أبريل.

وفي الأشهر من حبريته، شدد البابا الراحل خطابه ضد هجوم على غزة. لكن خليفته تبنى حتى الآن نبرة مدروسة أكثر.

وهو عبّر عن تضامنه مع غزة وندد بالتهجير القسري للفلسطينيين، لكنه قال إنه لا يمكن للكرسي الرسولي وصف ما يجري بـ"الإبادة".

وبعد ظهر الأربعاء، وضع عباس الزهور على قبر فرنسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما. وقال للصحافيين "لا يمكنني أن أنسى ما قام به من أجل والشعب الفلسطيني".

وفي 2014، انضم الرئيس حينذاك شيمون بيريز وعباس إلى صلاة من أجل السلام مع البابا فرنسيس في الفاتيكان وغرسا شجرة زيتون معا.

ومن المقرر بأن يجتمع عباس الجمعة مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.