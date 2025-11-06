بلدٌ جديد على أبواب “اتفاقات أبراهام”

أعلن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط إن بلداً جديداً سينضم إلى “اتفاقات أبراهام”، مشيراً إلى أنه سيُعلن عن ذلك مساء الخميس خلال منتدى للأعمال في ، من دون اسم الدولة المعنية.



