4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

حماس: على إسرائيل أن تعلم أنه لن نستسلم

2025-11-09 | 03:46
حماس: على إسرائيل أن تعلم أنه لن نستسلم
حماس: على إسرائيل أن تعلم أنه لن نستسلم

أعتبرت "حماس" ان "الجيش الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مقاتلينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته".

وأضافت: "على إسرائيل أن تعلم أنه لا يوجد في قاموس الحركة مبدأ الاستسلام وتسليم النفس". وختمت: "نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم وعليهم إيجاد حل لضمان استمرار وقف إطلاق النار".
حماس: على إسرائيل أن تعلم أنه لن نستسلم

عربي و دولي

حماس

غزة

إسرائيل

Aljadeed
الشرع يصل واشنطن بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب

الشرع يصل واشنطن بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب
02:55
مسؤول بالخزانة الأميركية: الفرصة سانحة الآن لقطع تمويل إيران لـ"حزب الله"
02:26
الداخلية السورية: الحملة الأمنية ضد "داعش" أسفرت عن توقيف قيادات خطيرة في التنظيم وضبط أسلحة ومتفجرات
02:04
عراقجي: إذا كان الأميركيون مستعدين لمفاوضات متكافئة ومفيدة للطرفين فقد يكون ذلك مدخلا للمحادثات
01:53
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: في الظروف الراهنة لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن
01:52
عملية إرهابية خطيرة.. والمتَّهمات نساء!
11:25
