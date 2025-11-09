حماس: على إسرائيل أن تعلم أنه لن نستسلم

أعتبرت "حماس" ان "الجيش يتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مقاتلينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته".