2025-11-07
"على الرايق".. إشادة واسعة بشرطي لبناني! (فيديو)
2025-11-07
هكذا رد سلام على بيان حزب الله! (فيديو)
2025-11-07
"غوغل".. في الفضاء؟
2025-11-07
ماكرون والشرع.. عناقٌ حار! (فيديو)
2025-11-06
فجأة في البيت الأبيض.. فقد وعيه! (فيديو)
عربي و دولي
حماس: على إسرائيل أن تعلم أنه لن نستسلم
2025-11-09 | 03:46
A-
A+
حماس: على إسرائيل أن تعلم أنه لن نستسلم
أعتبرت "حماس" ان "الجيش
الإسرائيلي
يتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مقاتلينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته".
وأضافت: "على
إسرائيل
أن تعلم أنه لا يوجد في قاموس الحركة مبدأ الاستسلام وتسليم النفس". وختمت: "نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم وعليهم إيجاد حل لضمان استمرار وقف إطلاق النار".
العودة الى الأعلى
الشرع يصل واشنطن بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب
