الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:35
حقيبة سوداء بيد مرافق الشرع.. فما سرها؟ (فيديو)
07:51
بطريقة مخيفة.. إنهيار جسر! (فيديو)
06:56
جدار اسرائيلي جديد عند حدود لبنان! (فيديو)
05:58
بعد الهزة.. الدفاع المدني في مهمات ميدانية!
05:39
لحظة اعتراض مسيرات في الاجواء (فيديو)
عربي و دولي
"رويترز": شركات طيران أميركية تلغي أكثر من 1500 رحلة داخلية في ظل استمرار الإغلاق الحكومي
2025-11-10 | 07:58
A-
A+
"رويترز": شركات طيران أميركية تلغي أكثر من 1500 رحلة داخلية في ظل استمرار الإغلاق الحكومي
مقالات ذات صلة
اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي في أميركا
بالفيديو: ألغت رحلة التاكسي.. فكاد يدهسها!
مجلس الشيوخ الأميركي يقر مبدئياً مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق
"رويترز": شركات طيران أميركية تلغي أكثر من 1500 رحلة داخلية في ظل استمرار الإغلاق الحكومي
عربي و دولي
شركات
طيران
أميركية
داخلية
استمرار
الإغلاق
الحكومي
العودة الى الأعلى
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يجتمع حاليا مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر
أ ف ب: القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي
اقرأ ايضا في عربي و دولي
11:21
وزير الخارجية التركي: ندعو إسرائيل لإزالة كل المعوقات وتنفيذ اتفاق غزة
11:21
وزير الخارجية التركي: ندعو إسرائيل لإزالة كل المعوقات وتنفيذ اتفاق غزة
09:19
الشيباني: نتجه من سوريا إلى المملكة المتحدة بتوجيه من الشرع
09:19
الشيباني: نتجه من سوريا إلى المملكة المتحدة بتوجيه من الشرع
08:55
وزير الخارجية المصري: يجب العمل على ضمان استمرار الاتفاق وعدم العودة إلى الحرب في غزة
08:55
وزير الخارجية المصري: يجب العمل على ضمان استمرار الاتفاق وعدم العودة إلى الحرب في غزة
يحدث الآن
خاص الجديد
12:45
قائد الجيش "منزعج".. ولا سلاح جنوب الليطاني الشهر المقبل!
خاص الجديد
12:13
من الذي أزعج قائد الجيش؟ في المشهد السياسي بعد قليل
خاص الجديد
12:04
الزواج المدني "online"؟ تابعوا النشرة المسائية
اخترنا لك
وزير الخارجية التركي: ندعو إسرائيل لإزالة كل المعوقات وتنفيذ اتفاق غزة
11:21
الشيباني: نتجه من سوريا إلى المملكة المتحدة بتوجيه من الشرع
09:19
وزير الخارجية المصري: يجب العمل على ضمان استمرار الاتفاق وعدم العودة إلى الحرب في غزة
08:55
وكالة الطاقة الدولية: يجب أن نتمكن من التحقق من مخزونات المواد النووية الإيرانية المعلنة
08:42
وكالة الطاقة الدولية: تقديرنا أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يتغير
08:41
حقيبة سوداء بيد مرافق الشرع.. فما سرها؟ (فيديو)
08:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-09-08
ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية
04:41
هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر مركزها قبرص شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
2025-10-26
اسرائيل تشن هجوماً على اليونيفيل.. بيان يكشف!
2025-09-24
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تحلق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
2025-09-16
نتنياهو: ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين
2025-10-31
الملك تشارلز يطوي صفحة شقيقه أندرو... تجريده من الألقاب وطرده من قصر وندسور
بالفيديو
بالفيديو
07:04
المؤثرة الاردنية سالي العوضي كما لم تشاهدونها من قبل.. قبلت التحدي وعلقت: "فيني لمكفيني"!
13:16
مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025
2025-11-10
مقدمة النشرة المسائية 10-11-2025
2025-11-10
جديد ملف هانيبال القذافي.. مراسلتنا توافينا بالمستجدات
2025-11-10
ديما بياعة تقبل تحدي الجمهور وتعترف: "ما قلتها"!
2025-11-10
وفد الخزانة الأميركية في السراي.. مراسل الجديد يوافينا بالتفاصيل
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
05:58
بعد الهزة.. الدفاع المدني في مهمات ميدانية!
محليات
05:58
بعد الهزة.. الدفاع المدني في مهمات ميدانية!
عربي و دولي
02:23
إسرائيل تعرض أراضٍ للبيع في جنوب لبنان! (صورة)
عربي و دولي
02:23
إسرائيل تعرض أراضٍ للبيع في جنوب لبنان! (صورة)
محليات
06:47
"حفاظاً على مصداقيتك".. رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!
محليات
06:47
"حفاظاً على مصداقيتك".. رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!
عربي و دولي
04:46
بعد الهزة… إليكم موقعها وقوتها!
عربي و دولي
04:46
بعد الهزة… إليكم موقعها وقوتها!
محليات
05:03
"برق ورعد".. تجهّزوا!
محليات
05:03
"برق ورعد".. تجهّزوا!
عربي و دولي
01:31
ضربة إسرائيل... لا تنتظر البابا؟! (الأنباء الإلكترونية)
عربي و دولي
01:31
ضربة إسرائيل... لا تنتظر البابا؟! (الأنباء الإلكترونية)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025