محاولة إغتيال الشرع فشلت؟! (فيديو)

عاجل
معلومات الجديد: الموفدة الفرنسية حثت الأطراف على الإسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية
معلومات الجديد: الموفدة الفرنسية حثت الأطراف على الإسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية
معلومات الجديد: فرنسا خلال لقاءات لوجندر في بيروت أكدت أنها "متحمسة" لمؤتمر دعم الجيش وتأمل عقده في أسرع وقت ممكن بانتظار التنسيق مع الرياض
معلومات الجديد: فرنسا خلال لقاءات لوجندر في بيروت أكدت أنها "متحمسة" لمؤتمر دعم الجيش وتأمل عقده في أسرع وقت ممكن بانتظار التنسيق مع الرياض
معلومات الجديد: فرنسا مقتنعة أن هناك تقدماً واضحاً في خطة الجيش جنوب الليطاني وتأمل أن ينهي مهمته خلال المهل الزمنية التي كان قد وضعها
معلومات الجديد: فرنسا مقتنعة أن هناك تقدماً واضحاً في خطة الجيش جنوب الليطاني وتأمل أن ينهي مهمته خلال المهل الزمنية التي كان قد وضعها
معلومات الجديد: فرنسا على تواصل دائم مع السعودية وأميركا لحل كل المسائل الحدودية
معلومات الجديد: فرنسا على تواصل دائم مع السعودية وأميركا لحل كل المسائل الحدودية
معلومات الجديد: فرنسا أعربت عن استعدادها تزويد لبنان وسوريا بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الإنتداب
معلومات الجديد: فرنسا أعربت عن استعدادها تزويد لبنان وسوريا بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الإنتداب
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": الموضوع سخيف جداً خصوصاً أنّي ذهبت مرّة واحدة الى واشنطن وحتى قبل وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا ولا يُمكن لي أن أحرّض على أيّ لبناني لدى جهة غريبة
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": الموضوع سخيف جداً خصوصاً أنّي ذهبت مرّة واحدة الى واشنطن وحتى قبل وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا ولا يُمكن لي أن أحرّض على أيّ لبناني لدى جهة غريبة
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": كلام الرئيس يتمّ استغلاله من قبل "حزب الله" وإعلامه الإلكتروني للتصويب على عدد من النواب الذين واجهوه في السنوات الأخيرة
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": كلام الرئيس يتمّ استغلاله من قبل "حزب الله" وإعلامه الإلكتروني للتصويب على عدد من النواب الذين واجهوه في السنوات الأخيرة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
البقاع
7 o
AlJadeedTv
الجنوب
19 o
AlJadeedTv
الشمال
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
13 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

محاولة إغتيال الشرع فشلت؟! (فيديو)

2025-11-15 | 07:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
محاولة إغتيال الشرع فشلت؟! (فيديو)
محاولة إغتيال الشرع فشلت؟! (فيديو)

صاروخان "كاتيوشا" سقطا في حي المزة بدمشق ليل أمس أحدهما على طريق قصر الشعب، فهل فشلت محاولة إغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع؟

شاهد الفيديو:

مقالات ذات صلة
محاولة إغتيال الشرع فشلت؟! (فيديو)

عربي و دولي

أحمد الشرع

سوريا

قصر الشعب

دمشق

حي المزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في غزة.. عاد الشتاء وعادت المعاناة (فيديو)
"ستاربكس" تحت الإضراب.. وعمدة نيويورك يساند العمال!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

في غزة.. عاد الشتاء وعادت المعاناة (فيديو)
09:40

في غزة.. عاد الشتاء وعادت المعاناة (فيديو)


تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في غزة بغرق آلاف الخيام، ما أدى إلى تضرر أمتعة النازحين وتبلل ملابسهم وأغطيتهم، وسط انعدام شبه كامل لمقومات الحياة بعد عامين من الحرب والتدمير الواسع للبنية التحتية.

09:40

في غزة.. عاد الشتاء وعادت المعاناة (فيديو)


تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في غزة بغرق آلاف الخيام، ما أدى إلى تضرر أمتعة النازحين وتبلل ملابسهم وأغطيتهم، وسط انعدام شبه كامل لمقومات الحياة بعد عامين من الحرب والتدمير الواسع للبنية التحتية.

"ستاربكس" تحت الإضراب.. وعمدة نيويورك يساند العمال!
05:57

"ستاربكس" تحت الإضراب.. وعمدة نيويورك يساند العمال!

أضرب أكثر من ألف موظف منضوون في نقابة "ستاربكس ووركرز يونايتد" الخميس 13 تشرين الثاني في 65 متجراً، احتجاجاً على غياب التقدم في مفاوضات العمل مع الشركة. ويأتي الإضراب بالتزامن مع يوم "Red Cup Day"، أحد أكثر أيام السنة ازدحاماً، حيث تمنح ستاربكس أكواباً مجانية للزبائن.

05:57

"ستاربكس" تحت الإضراب.. وعمدة نيويورك يساند العمال!

أضرب أكثر من ألف موظف منضوون في نقابة "ستاربكس ووركرز يونايتد" الخميس 13 تشرين الثاني في 65 متجراً، احتجاجاً على غياب التقدم في مفاوضات العمل مع الشركة. ويأتي الإضراب بالتزامن مع يوم "Red Cup Day"، أحد أكثر أيام السنة ازدحاماً، حيث تمنح ستاربكس أكواباً مجانية للزبائن.

حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية
04:01

حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية

​أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم تحديد موقع إطلاق صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا على حي المزة بدمشق، وأسفرا عن إصابات وأضرار مادية.

04:01

حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية

​أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم تحديد موقع إطلاق صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا على حي المزة بدمشق، وأسفرا عن إصابات وأضرار مادية.

يحدث الآن

اخترنا لك
في غزة.. عاد الشتاء وعادت المعاناة (فيديو)
09:40
"ستاربكس" تحت الإضراب.. وعمدة نيويورك يساند العمال!
05:57
حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية
04:01
وكالة سانا: مسلحون من السويداء هاجموا نقاطا للأمن الداخلي في قرية المجدل
03:32
إسرائيل تعلّق على انفجار المزة في سوريا
02:53
جدارٌ إسرائيلي يخترق الحدود اللبنانية.. والأمم المتحدة تُحذّر!
02:43
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025