قائد الجيش "يستعد"!

لا يزال إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى يتصدر المشهد السياسي، فيما تمنع الغارات والاحتلال الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام.

مصادر سياسية أكدت لـ"الجديد" أن الاتصالات جارية لمعالجة الأزمة مع واشنطن عبر السفير الأميركي ميشال عيسى ومستشارين رئاسيين، بعيدًا عن أي تصعيد داخلي. وأوضحت أن هناك جهودًا لترتيب زيارة لقائد الجيش مطلع السنة الجديدة.

وفي السياق نفسه، حمل بعض أعضاء الكونغرس قيادة الجيش مسؤولية عدم الالتزام بمهمة حصر السلاح، مؤكدين أن المطلوب أكثر من مجرد تفتيش مواقع محددة، بل مصادرة سلاح .

مصادر عسكرية شددت على أن الهجوم الإعلامي على قائد الجيش بدأ قبل ثلاثة أسابيع وليس على خلفية بيان مديرية التوجيه بعد الاعتداء على اليونيفيل، وأن الغاء مواعيد مع بعض أعضاء الكونغرس كان نتيجة ضغوط خارجية. وأضافت أن الجيش ملتزم بخطة لحصر السلاح، وأن تقريره الأخير حظي بتقدير المجلس، رغم الإمكانات المحدودة والحاجة لمزيد من الدعم اللوجستي.

وفي المشهد المدني، تغيب الاحتفالات والعرض العسكري بسبب استمرار الغارات ، فيما سيوجه رئيس الجمهورية رسالة إلى اللبنانيين تتضمن مواقف مهمة بالمناسبة.