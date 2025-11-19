الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

قائد الجيش "يستعد"!

2025-11-19 | 12:54
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قائد الجيش &quot;يستعد&quot;!
قائد الجيش "يستعد"!

خاص الجديد

لا يزال إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة يتصدر المشهد السياسي، فيما تمنع الغارات والاحتلال الإسرائيلي الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام.

مصادر سياسية أكدت لـ"الجديد" أن الاتصالات جارية لمعالجة الأزمة مع واشنطن عبر السفير الأميركي ميشال عيسى ومستشارين رئاسيين، بعيدًا عن أي تصعيد داخلي. وأوضحت أن هناك جهودًا لترتيب زيارة جديدة لقائد الجيش مطلع السنة الجديدة.

وفي السياق نفسه، حمل بعض أعضاء الكونغرس قيادة الجيش مسؤولية عدم الالتزام بمهمة حصر السلاح، مؤكدين أن المطلوب أكثر من مجرد تفتيش مواقع محددة، بل مصادرة سلاح حزب الله.

مصادر عسكرية شددت على أن الهجوم الإعلامي على قائد الجيش بدأ قبل ثلاثة أسابيع وليس على خلفية بيان مديرية التوجيه بعد الاعتداء على اليونيفيل، وأن الغاء مواعيد مع بعض أعضاء الكونغرس كان نتيجة ضغوط خارجية. وأضافت أن الجيش ملتزم بخطة مجلس الوزراء لحصر السلاح، وأن تقريره الأخير حظي بتقدير المجلس، رغم الإمكانات المحدودة والحاجة لمزيد من الدعم اللوجستي.

وفي المشهد المدني، تغيب الاحتفالات والعرض العسكري بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية، فيما سيوجه رئيس الجمهورية رسالة إلى اللبنانيين تتضمن مواقف مهمة بالمناسبة.


 
مقالات ذات صلة
قائد الجيش "يستعد"!

خاص الجديد

محليات

عربي و دولي

رودولف هيكل

لبنان

الجيش اللبناني

الولايات المتحدة

واشنطن

الكونغرس

اليونيفيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب: تصنيف السعودية حليف رئيسي من خارج حلف "الناتو"
مراسل الجديد: إصابة عنصرين من الجيش اللبناني في اشتباكات مع مطلوبين في بعلبك

اقرأ ايضا في عربي و دولي

أثناء عرضها الجوي.. إليكم لحظة تحطم الطائرة! (فيديو)
Play
08:48

أثناء عرضها الجوي.. إليكم لحظة تحطم الطائرة! (فيديو)

شهد معرض دبي للطيران في يومه الختامي حادثاً لافتاً بعد تحطّم طائرة HAL Tejas Mk1 الهندية أثناء تنفيذها عرضاً جوياً فوق مطار آل مكتوم الدولي.

08:48

أثناء عرضها الجوي.. إليكم لحظة تحطم الطائرة! (فيديو)

شهد معرض دبي للطيران في يومه الختامي حادثاً لافتاً بعد تحطّم طائرة HAL Tejas Mk1 الهندية أثناء تنفيذها عرضاً جوياً فوق مطار آل مكتوم الدولي.

وثائق تكشفها اسرائيل.. ما علاقة نصرالله وبشار الأسد؟
08:04

وثائق تكشفها اسرائيل.. ما علاقة نصرالله وبشار الأسد؟

كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن وثائق ورسائل عثر عليها خلال عملياته في قطاع غزة، قال إنها تُظهر ارتباطاً مباشراً بين حركة حماس والنظام السوري الذي أطيح به، إضافة إلى اتصالات مع قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني، حسب زعمه.

08:04

وثائق تكشفها اسرائيل.. ما علاقة نصرالله وبشار الأسد؟

كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن وثائق ورسائل عثر عليها خلال عملياته في قطاع غزة، قال إنها تُظهر ارتباطاً مباشراً بين حركة حماس والنظام السوري الذي أطيح به، إضافة إلى اتصالات مع قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني، حسب زعمه.

رسالة إلى سوريا.. من نتنياهو!
07:59

رسالة إلى سوريا.. من نتنياهو!

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "من مصلحة سوريا التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل".

07:59

رسالة إلى سوريا.. من نتنياهو!

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "من مصلحة سوريا التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل".

يحدث الآن

اخترنا لك
أثناء عرضها الجوي.. إليكم لحظة تحطم الطائرة! (فيديو)
08:48
وثائق تكشفها اسرائيل.. ما علاقة نصرالله وبشار الأسد؟
08:04
رسالة إلى سوريا.. من نتنياهو!
07:59
مسح جنوب سوريا.. وأسلحة!
06:12
بالفيديو: نظرة... تخطف الأنظار!
03:50
العقوبات تلاحق الإسرائيليين في سنغافورة!
03:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025