بعد الإدعاء الإسرائيلي.. نداء عاجل وطلبٌ بالحماية!

وأكد الأهالي تمسّكهم بأرضهم ورفضهم لأي محاولة لانتزاعها، مشددين على أنهم عادوا إلى بيوتهم ومدارسهم وأعمالهم ولن يغادروا بلدتهم تحت أي ظرف، وداعين المسؤولين إلى القيام بواجباتهم تجاه البلدة وأهلها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانًا اتهم فيه حزب الله بمحاولة ترميم منشآته في البلدة، مشيرًا إلى استخدام المدنيين ومنازلهم لأغراض عسكرية، واصفًا ذلك بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
شهد معرض دبي للطيران في يومه الختامي حادثاً لافتاً بعد تحطّم طائرة HAL Tejas Mk1 الهندية أثناء تنفيذها عرضاً جوياً فوق مطار آل مكتوم الدولي.
كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن وثائق ورسائل عثر عليها خلال عملياته في قطاع غزة، قال إنها تُظهر ارتباطاً مباشراً بين حركة حماس والنظام السوري الذي أطيح به، إضافة إلى اتصالات مع قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني، حسب زعمه.
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "من مصلحة سوريا التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل".