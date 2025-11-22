الأخبار
عن إغتيال الأمس.. بيانٌ إسرائيليّ!

2025-11-22 | 02:14
عن إغتيال الأمس.. بيانٌ إسرائيليّ!
عن إغتيال الأمس.. بيانٌ إسرائيليّ!

زعم الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف أحد عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان أمس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغار الجيش الإسرائيلي أمس على أحد عناصر "حزب الله" في منطقة بلدة فرون في جنوب لبنان حيث دفع طيلة الحرب بمخططات ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "أنشطة عنصر "حزب الله" شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل، وفق تعبيره.

عن إغتيال الأمس.. بيانٌ إسرائيليّ!

محليات

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل

جنوب لبنان

فرون

لبنان

حزب الله

