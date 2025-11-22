عن إغتيال الأمس.. بيانٌ إسرائيليّ!

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغار الجيش الإسرائيلي أمس على أحد عناصر "حزب الله" في منطقة بلدة فرون في جنوب لبنان حيث دفع طيلة الحرب بمخططات ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي".
وأضاف: "أنشطة عنصر "حزب الله" شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل، وفق تعبيره.
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وعقيلته مجموعة من الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وانتشر مقطع فيديو للشرع وهو يخاطب نجل أحد "الشهداء" قائلاً: "بدك تقاوم؟ الدفاع شغلة ثقيلة.تشاهدون الفيديو مرفقاً: