4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

"الجمعة السوداء".. الغارة على الضاحية بأمر من نتنياهو!

2025-11-24 | 00:28
&quot;الجمعة السوداء&quot;.. الغارة على الضاحية بأمر من نتنياهو!
"الجمعة السوداء".. الغارة على الضاحية بأمر من نتنياهو!

جاء في صحيفة الشرق الأوسط:

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أمر بشن ضربة على بيروت الأحد، استهدفت رئيس الأركان في حزب الله.

وجاء في بيان مقتضب: قبل قليل، وفي قلب بيروت، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي رئيس أركان (حزب الله)، الذي كان يقود عمليات إعادة بناء وتسليح الحزب، مضيفاً أن نتنياهو أصدر الأمر بشن الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدروسيان، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بتنفيذ الغارة في الضاحية الجنوبية لبيروت"، والتي أُطلقت عليها القناة 14، اسم "الجمعة السوداء".

وأشارت إلى أن "العملية تأتي في إطار جهود إسرائيل لمنع حزب الله من إعادة بناء قوته وتهديد الأمن الإسرائيلي، مشددة على أن التنظيم يعمل بشكل فاعل على انتهاك التفاهمات بين لبنان وإسرائيل"، مؤكدة أن "الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان عدم تعافي حزب الله، أو تعزيز قدراته العسكرية داخل لبنان".
 
 
 
 
"الجمعة السوداء".. الغارة على الضاحية بأمر من نتنياهو!

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

