"الجمعة السوداء".. الغارة على الضاحية بأمر من نتنياهو!

جاء في :



أعلن مكتب ، أن الأخير أمر بشن ضربة على الأحد، استهدفت رئيس الأركان في .





وجاء في بيان مقتضب: قبل قليل، وفي قلب ، هاجمت قوات الجيش رئيس أركان (حزب الله)، الذي كان يقود عمليات إعادة بناء وتسليح الحزب، مضيفاً أن أصدر الأمر بشن الهجوم.



وقالت المتحدثة الحكومة شوش بدروسيان، إن "رئيس الوزراء أمر بتنفيذ الغارة في الضاحية الجنوبية لبيروت"، والتي أُطلقت عليها القناة 14، اسم "الجمعة السوداء".



وأشارت إلى أن "العملية تأتي في إطار جهود لمنع من إعادة بناء قوته وتهديد الأمن الإسرائيلي، مشددة على أن التنظيم يعمل بشكل فاعل على انتهاك التفاهمات بين وإسرائيل"، مؤكدة أن "الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان عدم تعافي حزب ، أو تعزيز قدراته العسكرية داخل لبنان".