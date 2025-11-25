وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في ومصر والأردن.

ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني ، ومصالح الولايات المتحدة".

وجماعة الإخوان المسلمين موجودة في بلدان عدة، وهي منذ زمن الحركة الأبرز في مصر، رغم حملات قمع تعرّضت لها مدى عقود.

وتصنّف مصر الجماعة "منظمة إرهابية"، وقد استبعدت من المشهد السياسي في العام 2013، بعدما أطاح الجيش الرئيس الإسلامي مرسي وتولى عبد الفتاح السيسي الرئاسة.

والجماعة محظورة في بلدان عدة بينها وأخيرا .