برّاك يُحذر: إسرائيل سترد في أي وقت ومكان.. ويُعلّق على تفتيش المنازل جنوباً!

أكد المبعوث الأميركي إلى وتركيا، توم برّاك، أنه "إذا شعرت بأي تهديد، فسترد في أي وقت وفي أي مكان".