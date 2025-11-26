الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

برّاك يُحذر: إسرائيل سترد في أي وقت ومكان.. ويُعلّق على تفتيش المنازل جنوباً!

2025-11-26 | 12:00
أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا وتركيا، توم برّاك، أنه "إذا شعرت إسرائيل بأي تهديد، فسترد في أي وقت وفي أي مكان".

وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز، وعن الضربات ضد حزب الله، قال برّاك: "عندما يجد الإسرائيليون عناصر حزب الله، يقضون عليهم، لذا يتم استهداف 2 أو 3 أسبوعياً".

وأضاف برّاك: "العقبات التي تعترض نزع سلاح حزب الله هائلة، فالحزب حزب سياسي راسخ في لبنان، يحظى بدعم شيعي كبير، لكن الولايات المتحدة تصنفه إرهابياً".

وقال: "إذا كنت جنديًا في الجيش اللبناني براتب 300 دولار شهريًا، فعليك أن تعمل في ثلاث وظائف: سائق أوبر، وباريستا، وجندي". "فأنت تدق باب شيعي يوم الاثنين وتقول: عفواً يا رجل، هل يمكنني دخول قبو منزلك وتدمير أسلحة الكلاشينكوف؟ وأنت تُخاطر بحياتك".

وأضاف: "يجب أن يكون لدينا جيش واحد فقط في لبنان".
 
 
 

عربي و دولي

توم براك

سوريا

حزب الله

