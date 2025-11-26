برّاك يُحذر: إسرائيل سترد في أي وقت ومكان.. ويُعلّق على تفتيش المنازل جنوباً!

وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز، وعن الضربات ضد حزب الله
، قال برّاك: "عندما يجد الإسرائيليون عناصر حزب الله
، يقضون عليهم، لذا يتم استهداف 2 أو 3 أسبوعياً".
وأضاف برّاك: "العقبات التي تعترض نزع سلاح حزب الله هائلة، فالحزب حزب سياسي راسخ في لبنان
، يحظى بدعم شيعي كبير، لكن الولايات المتحدة
تصنفه إرهابياً".
وقال: "إذا كنت جنديًا في الجيش اللبناني
براتب 300 دولار
شهريًا، فعليك أن تعمل في ثلاث وظائف: سائق أوبر، وباريستا، وجندي". "فأنت تدق باب شيعي يوم الاثنين وتقول: عفواً يا رجل، هل يمكنني دخول قبو منزلك وتدمير أسلحة الكلاشينكوف؟ وأنت تُخاطر بحياتك".
وأضاف: "يجب أن يكون لدينا جيش واحد فقط في لبنان".