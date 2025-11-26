الأخبار
08:55
مشاهد من الجحيم! (فيديو)
2025-11-24
3 حرائق في الجنوب.. ومناشدات!
2025-11-24
من واشنطن إلى بيروت… جوزيف الجبيلي يردّ على اتهامه بـ"بخّ السّم" (فيديو)
2025-11-22
الخلاف انتهى وإجتماع قيد التحضير!
2025-11-21
عند مدخل زحلة.. أكبر علم لبنان! (فيديو)
عربي و دولي
إعلام أميركي: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
2025-11-26 | 14:53
إعلام أميركي: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إصابة المشتبه به بإطلاق النار قرب البيت الأبيض حرجة
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: نشارك في التحقيق بشأن إطلاق النار قرب البيت الأبيض
البيت الأبيض: الرئيسان الأميركي والصيني أجريا محادثات هاتفية
إعلام أميركي: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
عربي و دولي
أميركي:
إطلاق
اثنين
العسكريين
البيت
الأبيض
17:01
فانس: الحادث ”تذكير مؤلم” بالمخاطر التي يواجهها عناصر القوات المسلحة
17:01
فانس: الحادث ”تذكير مؤلم” بالمخاطر التي يواجهها عناصر القوات المسلحة
17:00
نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس: دافع إطلاق نار ما زال مجهولاً حتى الآن
17:00
نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس: دافع إطلاق نار ما زال مجهولاً حتى الآن
15:53
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
15:53
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
محليات
08:26
غارة الضاحية الأخيرة.. كيف كشفت اسرائيل الطبطبائي؟
محليات
08:26
غارة الضاحية الأخيرة.. كيف كشفت اسرائيل الطبطبائي؟
خاص الجديد
13:06
لبنان: النداء الأخير.. وضوء أخضر لـ إسرائيل!
خاص الجديد
13:06
لبنان: النداء الأخير.. وضوء أخضر لـ إسرائيل!
محليات
08:29
رسالة بخط اليد.. لـ نعيم قاسم!
محليات
08:29
رسالة بخط اليد.. لـ نعيم قاسم!
عربي و دولي
07:37
تعزيزات إسرائيلية جنوب لبنان.. صور من الأقمار الصناعية تكشف!
عربي و دولي
07:37
تعزيزات إسرائيلية جنوب لبنان.. صور من الأقمار الصناعية تكشف!
محليات
11:09
"عزيزي وزير الخارجية الايراني".. رجي يُعلّق بعد تصريح مستشار خامنئي!
محليات
11:09
"عزيزي وزير الخارجية الايراني".. رجي يُعلّق بعد تصريح مستشار خامنئي!
منوعات
08:55
مشاهد من الجحيم! (فيديو)
منوعات
08:55
مشاهد من الجحيم! (فيديو)
