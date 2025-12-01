ليندسي غراهم: نسأل الله للبنان!

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الاثنين، أن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له الرئيس دونالد ترامب مؤخراً كان إجراءً وقائياً، مشيرةً إلى أنه أظهر "صحة قلبية ممتازة".



