ليندسي غراهم: نسأل الله للبنان!

وأشار غراهام إلى أن رسالة البابا الداعية إلى السلام تحمل بارقة أمل لشعب عانى الكثير خلال السنوات الماضية، أسأل الله أن تساهم الزيارة في تعزيز الراحة والشفاء، وتجديد الالتزام بالمصالحة بين لبنان وإسرائيل وجميع دول الجوار.
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الاثنين، أن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له الرئيس دونالد ترامب مؤخراً كان إجراءً وقائياً، مشيرةً إلى أنه أظهر "صحة قلبية ممتازة".
دان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الهجمات التي شنّتها مسيّرات أوكرانية ضد ناقلات نفط كانت في طريقها إلى روسيا قرب الساحل التركي في البحر الأسود.