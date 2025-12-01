الأخبار
ليندسي غراهم: نسأل الله للبنان!

2025-12-01 | 12:03
اعتبر السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أن زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان تأتي في "لحظة حرجة" تمرّ بها البلاد، مؤكداً أن حضور البابا يشكّل تذكيراً بقوة ووحدة المجتمع المسيحي في لبنان.

وأشار غراهام إلى أن رسالة البابا الداعية إلى السلام تحمل بارقة أمل لشعب عانى الكثير خلال السنوات الماضية، أسأل الله أن تساهم الزيارة في تعزيز الراحة والشفاء، وتجديد الالتزام بالمصالحة بين لبنان وإسرائيل وجميع دول الجوار.

Aljadeed
بدلاً عن "حزب الله".. من يرد؟
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"وهلق شو": المطلوب ان ينتهي الجيش من حصر السلاح جنوب الليطاني وينتقل بعدها الى المنطقة بين الليطاني والاولي

فحص وقائيّ لترامب.. والبيت الأبيض يعلن النتيجة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الاثنين، أن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له الرئيس دونالد ترامب مؤخراً كان إجراءً وقائياً، مشيرةً إلى أنه أظهر "صحة قلبية ممتازة".

أردوغان: الهجمات بالمسيّرات في البحر الأسود "تصعيد مقلق"

دان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الهجمات التي شنّتها مسيّرات أوكرانية ضد ناقلات نفط كانت في طريقها إلى روسيا قرب الساحل التركي في البحر الأسود.

تايمز أوف إسرائيل: إصابة مجندة إسرائيلية بعملية دهس استهدفت مجموعة مواطنين بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في الضفة
15:38
فحص وقائيّ لترامب.. والبيت الأبيض يعلن النتيجة
14:20
أردوغان: الهجمات بالمسيّرات في البحر الأسود "تصعيد مقلق"
14:08
أرقام البابوات.. وسرّ اختيارها! (فيديو)
13:37
مكتب نتنياهو: ترامب دعا نتنياهو للقاء قريب في البيت الأبيض
12:29
برّاك يُحذر: عملية قريبة ضد لبنان وإياكم أن..!
06:59
