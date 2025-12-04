بعد إدراج "حزب الله" و"الحوثي".. العراق يسحب القائمة

أفادت أن

"لجنة تجميد أموال الإرهابيين أعلنت انه سيتم تصحيح القائمة التي نشرت من دون تنقيحها".

قال رئيس الحكومة شياع السوداني انه "طلب فتح تحقيق بشأن هذا الخطأ" مضيفًا ان " وافق فقط على تجميد أموال الكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة".