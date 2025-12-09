الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

"إنتاج صواريخ باليستية بوتيرة عالية".. ماذا قالت اسرائيل؟

2025-12-09 | 01:57
"إنتاج صواريخ باليستية بوتيرة عالية".. ماذا قالت اسرائيل؟
"إنتاج صواريخ باليستية بوتيرة عالية".. ماذا قالت اسرائيل؟

أفادت ممثلة عن الجيش الإسرائيلي في إحاطة سرية أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست بأن "إيران عادت لإنتاج صواريخ باليستية بوتيرة عالية بعد نحو 6 أشهر من حرب الـ 12 يوما بين الطرفين".

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سأل أعضاء الكنيست ممثلة الجيش الإسرائيلي التي شاركت في جلسة لجنة الخارجية والأمن أيضا عما إذا كانت هناك خطة جاهزة لهزيمة حماس وتفكيكها، في حال فشلت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجابت بأن "الجيش الإسرائيلي يعمل على بلورة خطة ما زالت في مراحل التصميم".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، ذُكر أن "ترامب مصمم على الانتقال إلى المرحلة الثانية بحلول عيد الميلاد، وأن حماس تستغل وقف إطلاق النار لإعادة تسليح نفسها في جميع جوانب بناء القوة - التدريب، وعقيدة القتال، وإنتاج الأسلحة، وغير ذلك".

كما ذُكر في اللجنة أن "تركيا تضغط على الولايات المتحدة للمشاركة في قوة تثبيت الاستقرار، لكن إسرائيل ترفض ذلك وهناك خلاف بشأن هذا الموضوع".
 
 
