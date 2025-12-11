بعد إلغاء قانون قيصر على سوريا.. هل يعود؟

وافق الأميركي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أميركية على ، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس بالأغلبية على مشروع قانون موازنة ومن ضمن بنوده قانون قيصر.

ونص القانون على أن إلغاء المفروضة على بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأميركي تقريرا إلى لجان خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.



وأشار إلى أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.



وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.