بعد إلغاء قانون قيصر على سوريا.. هل يعود؟

ونص القانون على أن إلغاء العقوبات
المفروضة على سوريا
بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب
تقريرا أوليا
إلى لجان الكونغرس
خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأشار إلى أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة
التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.