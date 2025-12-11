الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

ايران: لن نبدأ الهجوم!

2025-12-11 | 04:50
ايران: لن نبدأ الهجوم!
ايران: لن نبدأ الهجوم!

أعلن الجيش الإيراني اليوم أن "استراتجية طهران العسكرية هي الدفاع"، مؤكداً أن "إيران لن تكون البادئة بشن أي هجوم"، بحسب "روسيا اليوم".

وقال نائب قائد القوات البریة في الجيش الإيراني العميد نعمتى في تصريح له:"إن استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدفاع أي أننا لن نكون البادئين بشن أي هجوم".

وأضاف :"أنه في الاستراتيجية الأخلاقية لإيران، لا ينبغي تعريض حياة أي مدني أو أي شخص ليس له صلة مباشرة بساحة المعركة للخطر".

وقال: "قد نتمكن من هزيمة العدو مع خسائر غير متوقعة في بعض العمليات، لكن قيمنا الدينية والأخلاقية لا تسمح لنا بتحقيق هذا النجاح بقتل المدنيين".

وشدد العميد نعمتی على أن "أخلاقنا المهنية لا تسمح لنا بصنع أسلحة دمار شامل وتدمير المنشآت المدنية على الرغم من التقنيات الناشئة والمتطورة".
 
 
 
 
