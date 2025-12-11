ايران: لن نبدأ الهجوم!

أعلن الجيش أن "استراتجية العسكرية هي الدفاع"، مؤكداً أن " لن تكون البادئة بشن أي هجوم"، بحسب " اليوم".

وقال نائب قائد البریة في الجيش العميد نعمتى في تصريح له:"إن استراتيجية الجمهورية الإسلامية هي الدفاع أي أننا لن نكون البادئين بشن أي هجوم".



وأضاف :"أنه في الاستراتيجية الأخلاقية لإيران، لا ينبغي تعريض حياة أي مدني أو أي شخص ليس له صلة مباشرة بساحة المعركة للخطر".



وقال: "قد نتمكن من هزيمة مع خسائر غير متوقعة في بعض العمليات، لكن قيمنا الدينية والأخلاقية لا تسمح لنا بتحقيق هذا النجاح بقتل المدنيين".



وشدد العميد نعمتی على أن "أخلاقنا المهنية لا تسمح لنا بصنع أسلحة دمار شامل وتدمير المنشآت المدنية على الرغم من التقنيات الناشئة والمتطورة".