"رجيّ" على مقياس إيراني.. ورسالة جديدة!

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أنّ موقف التيار يرسّخ مبدأ أنّ "نحن شعبان في دولتين: شعب لبناني في دولة لبنانية وشعب سوري في دولة سورية"، في إشارة إلى شعار حافظ الأسد عام 1976 "شعب واحد في دولتين"، مقابل شعار 2024 "شعب واحد ودولة واحدة".



