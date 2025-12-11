"رجيّ" على مقياس إيراني.. ورسالة جديدة!

وأضاف أنه يتفهم عدم استعداد الوزير اللبناني لزيارة طهران بسبب "الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار"، معلناً استعداده لزيارة بيروت وقبول دعوة رجي "بكل سرور". وشدّد على أهمية "البداية الجديدة" في العلاقات الثنائية، وعلى سعي طهران إلى تعزيز التعاون مع بيروت في ظل التوترات الإقليمية.
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أنّ موقف التيار يرسّخ مبدأ أنّ "نحن شعبان في دولتين: شعب لبناني في دولة لبنانية وشعب سوري في دولة سورية"، في إشارة إلى شعار حافظ الأسد عام 1976 "شعب واحد في دولتين"، مقابل شعار 2024 "شعب واحد ودولة واحدة".
أعلن الجيش الإيراني اليوم أن "استراتجية طهران العسكرية هي الدفاع"، مؤكداً أن "إيران لن تكون البادئة بشن أي هجوم"، بحسب "روسيا اليوم".