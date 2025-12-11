باسيل: على حزب الله الاعتراف… وماذا قال للسوريين؟

وأوضح باسيل أنّ هناك من يتمسّك تاريخياً بفكرة ضم إلى تحت عنوان "حضارة واحدة وشعب واحد"، مشدداً على أنّ " نشأ على الحرية والسيادة والاستقلال، ولا يمكن قبول أي حديث عن ضم لبنان، سواء صدر من الداخل أو الخارج".

وتطرق باسيل إلى قضية النازحين، معتبراً أنّ "إنزال بعضهم للاحتفال كاد يسبّب فتنة"، وانتقد "تقصير الحكومة وصمتها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى بلادهم فوراً". كما وصف تفاوض الحكومة حول عودة السجناء السوريين بأنّه "تنازل"، مؤكداً أنّ من ارتكب جرائم خطيرة لا يمكن أن يكون موضوع مساومة.

وأشار باسيل إلى أنّ "القرار بالسلاح يجب أن يكون بيد الجيش وحده، والدولة هي التي تحمي الشعب". وأضاف: "على الاعتراف أنّه غير على حماية لبنان، إذ كانت هناك معادلة ردع ولم تعد موجودة، واليوم كل الشعب يريد أن يكون الدفاع عبر الجيش".

وأكد أنّ "التيار خارج الحكومة وفي المعارضة"، محذّراً من أنّ "بعض أفرقاء الحكومة يراهنون على الحرب أو على اتفاقات إيرانية–أميركية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً". وشدد على ضرورة وضع استراتيجية دفاع ، وحصر السلاح بالجيش اللبناني، مع التأكيد على أنّ "الحوار الوطني يجب أن يبنى على العيش المشترك رغم الاختلافات".

وأكّد أنّ "التيار لا يرفض أحداً مسبقاً ولا يسعى لتحالفات مسبقة"، نافياً أنّه أخذ نواباً من حزب ، وموضحاً أنّ الحزب أيضاً أخذ نواباً بأصوات التيار، مؤكداً أنّ "كلنا لبنانيون ويجب أن نعيش معاً رغم اختلافاتنا".