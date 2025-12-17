الأخبار
2025
عربي و دولي
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: نشكر مجلس الشيوخ الأميركي على تصويته لإلغاء قانون قيصر
2025-12-17 | 15:23
A-
A+
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: نشكر مجلس الشيوخ الأميركي على تصويته لإلغاء قانون قيصر
سوريا تشكر مجلس النواب الأميركي على التصويت لإلغاء قانون قيصر
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في إطار قانون قيصر مسألة وقت
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر عن سوريا
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: نشكر مجلس الشيوخ الأميركي على تصويته لإلغاء قانون قيصر
عربي و دولي
الخارجية
السوري
الشيباني:
الشيوخ
الأميركي
تصويته
لإلغاء
قانون
