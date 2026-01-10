"باللين أو بالشدة".. ترامب يُهدد!

أكد الرئيس الأميركي ، أنه يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك لتملّك غرينلاند، وسيحقق مبتغاه سواء "باللين أو بالشدة"، بعدما كرّرت كوبنهاغن أن إقليمها الواقع في ليس للبيع.