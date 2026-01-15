أبو الحسن يختتم زيارته للكويت بلقاء وزير الخارجية ويؤكد عمق العلاقات الثنائية

استهلّ أبو الحسن زيارته بلقاء مع أبناء الجالية ، اطّلع خلاله على أوضاعهم، مؤكّدًا أهمية الحفاظ على العلاقات الكويتية–اللبنانية وتعميقها وتطويرها، ومشدّدًا على ضرورة مراعاة واحترام قوانين الدولة. كما أثنى على الدور الإيجابي الذي يقوم به أبناء الجالية في تعزيز العلاقات بين الشعبين الكويتي واللبناني. وعقد أبو الحسن إجتماعاً مع اعضاء مكتب الإغتراب وجرى تداول بالأوضاع العامة في .

وشملت الزيارة اجتماعات مع المسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ، وفي الصندوق للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث جرى البحث في عدد من المشاريع الإنمائية المهمة. ونوّه أبو الحسن بالدور الذي تلعبه الصناديق الاستثمارية في دعم نهضة لبنان وتنميته.

كما أقام اللبناني في الكويت، غدي الخوري، حفل عشاء تكريمي على شرف النائب هادي أبو الحسن، حضره عدد من أبناء الجالية اللبنانية الذين لبّوا دعوة السفير.

والتقى أبو الحسن الكويتي، السيد عبد اليحيا، في مقر ، حيث نقل تحيات الرئيس ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور إلى سمو البلاد وإلى ولي العهد والقيادة الكويتية وإلى الشعب الكويتي. وشكّل اللقاء مناسبةً لجولة أفق حول الأوضاع اللبنانية والعربية، جرى خلالها استعراض العلاقات الكويتية–اللبنانية والتأكيد على أهمية تعزيزها وتطويرها باستمرار.

ونوّه أبو الحسن بدور دولة الكويت الداعم للبنان في مختلف الظروف والمراحل، وباحتضانها أبناء الجالية اللبنانية، ناقلًا إلى وزير الخارجية ترحيب اللبنانيين الدائم بأشقائهم العرب عموماً والكويتيين خصوصاً، أن يكون فصل الصيف واعدًا بالأمن والاستقرار والإزدهار.