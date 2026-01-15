الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

أبو الحسن يختتم زيارته للكويت بلقاء وزير الخارجية ويؤكد عمق العلاقات الثنائية

2026-01-15 | 13:35
أبو الحسن يختتم زيارته للكويت بلقاء وزير الخارجية ويؤكد عمق العلاقات الثنائية
أبو الحسن يختتم زيارته للكويت بلقاء وزير الخارجية ويؤكد عمق العلاقات الثنائية

اختتم أمين سرّ اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، زيارته إلى دولة الكويت، بلقاءٍ مع وزير خارجية الكويت عبدلله اليحيا، وكان قد أجرى سلسلة لقاءات ومباحثات مهمة خلال الزيارة.

استهلّ أبو الحسن زيارته بلقاء مع أبناء الجالية اللبنانية، اطّلع خلاله على أوضاعهم، مؤكّدًا أهمية الحفاظ على العلاقات الكويتية–اللبنانية وتعميقها وتطويرها، ومشدّدًا على ضرورة مراعاة واحترام قوانين الدولة. كما أثنى على الدور الإيجابي الذي يقوم به أبناء الجالية في تعزيز العلاقات بين الشعبين الكويتي واللبناني. وعقد أبو الحسن إجتماعاً مع اعضاء مكتب الإغتراب وجرى تداول بالأوضاع العامة في لبنان. 

 

وشملت الزيارة اجتماعات مع المسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وفي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث جرى البحث في عدد من المشاريع الإنمائية المهمة. ونوّه أبو الحسن بالدور الذي تلعبه الصناديق الاستثمارية في دعم نهضة لبنان وتنميته.

 

كما أقام السفير اللبناني في الكويت، غدي الخوري، حفل عشاء تكريمي على شرف النائب هادي أبو الحسن، حضره عدد من أبناء الجالية اللبنانية الذين لبّوا دعوة السفير.

 

والتقى أبو الحسن وزير الخارجية الكويتي، السيد عبد الله اليحيا، في مقر وزارة الخارجية، حيث نقل تحيات الرئيس وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط إلى سمو أمير البلاد وإلى ولي العهد والقيادة الكويتية وإلى الشعب الكويتي. وشكّل اللقاء مناسبةً لجولة أفق حول الأوضاع اللبنانية والعربية، جرى خلالها استعراض العلاقات الكويتية–اللبنانية والتأكيد على أهمية تعزيزها وتطويرها باستمرار.

 

ونوّه أبو الحسن بدور دولة الكويت الداعم للبنان في مختلف الظروف والمراحل، وباحتضانها أبناء الجالية اللبنانية، ناقلًا إلى وزير الخارجية ترحيب اللبنانيين الدائم بأشقائهم العرب عموماً والكويتيين خصوصاً، على أمل أن يكون فصل الصيف واعدًا بالأمن والاستقرار والإزدهار.

محليات

عربي و دولي

الكويت

لبنان

اللقاء الديمقراطي

هادي أبو الحسن

