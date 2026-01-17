الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

من أقنع ترامب بعدم ضرب إيران؟ (فيديو)

2026-01-17 | 04:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
من أقنع ترامب بعدم ضرب إيران؟ (فيديو)

ردًا على سؤال إحدى الصحافيات عمّا إذا كان مسؤولون عرب أو إسرائيليون قد أقنعوه بعدم توجيه ضربة لإيران،

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لا أحد أقنعني، بل أقنعت نفسي. فقد كان هناك قرار بإعدام أكثر من 800 شخص، ولم يُنفَّذ أي إعدام".
وختم ترامب بالقول: "كان لذلك تأثير كبير".

 
 
مقالات ذات صلة
من أقنع ترامب بعدم ضرب إيران؟ (فيديو)

عربي و دولي

ترامب

ايران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سانا: الجيش السوري يتابع بسط السيطرة في منطقة غرب الفرات ويتقدم باتجاه مدينة "الطبقة"
الجيش السوري يدخل ريف حلب بعد انسحاب "قسد" (فيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الجيش السوري يدخل ريف حلب بعد انسحاب "قسد" (فيديو)
03:17

الجيش السوري يدخل ريف حلب بعد انسحاب "قسد" (فيديو)

قالت هيئة عمليات الجيش السوري إنها سيطرت عسكريا على مدينة دير حافر بشكل كامل، مؤكدة أن قوات الجيش تعمل على تأمين مدينة دير حافر وتمشيطها من الألغام.
وذكرت قناة الجزيرة أن عناصر من قوات قسد سلمت نفسها للجيش السوري في دير حافر شرقي حلب شمالي سوريا لتأمين خروجهم من المدينة بأسلحتهم الخفيفة نحو شرقي الفرات، في حين انسحب معظم عناصر التنظيم سابقا.

03:17

الجيش السوري يدخل ريف حلب بعد انسحاب "قسد" (فيديو)

قالت هيئة عمليات الجيش السوري إنها سيطرت عسكريا على مدينة دير حافر بشكل كامل، مؤكدة أن قوات الجيش تعمل على تأمين مدينة دير حافر وتمشيطها من الألغام.
وذكرت قناة الجزيرة أن عناصر من قوات قسد سلمت نفسها للجيش السوري في دير حافر شرقي حلب شمالي سوريا لتأمين خروجهم من المدينة بأسلحتهم الخفيفة نحو شرقي الفرات، في حين انسحب معظم عناصر التنظيم سابقا.

يحدث الآن

اخترنا لك
سانا: الجيش السوري يتابع بسط السيطرة في منطقة غرب الفرات ويتقدم باتجاه مدينة "الطبقة"
04:40
الجيش السوري يدخل ريف حلب بعد انسحاب "قسد" (فيديو)
03:17
هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لـ "سانا": تمكنا من بسط سيطرتنا على مطار الجراح العسكري
03:00
"شيعة وعلويين" يخضعون لتدريبات في السلسلة الشرقية (نداء الوطن)
00:57
قائد قوات سوريا الديموقراطية يعلن أن قواته ستنسحب صباح السبت إلى مناطق شرق الفرات (أ ف ب)
15:52
قائد قسد مظلوم عبدي: سحب قواتنا شرقي حلب إبداء لحسن النية في إتمام الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار (التلفزيون السوري)
15:49
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026