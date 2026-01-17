من أقنع ترامب بعدم ضرب إيران؟ (فيديو)

قالت هيئة عمليات الجيش السوري إنها سيطرت عسكريا على مدينة دير حافر بشكل كامل، مؤكدة أن قوات الجيش تعمل على تأمين مدينة دير حافر وتمشيطها من الألغام.

وذكرت قناة الجزيرة أن عناصر من قوات قسد سلمت نفسها للجيش السوري في دير حافر شرقي حلب شمالي سوريا لتأمين خروجهم من المدينة بأسلحتهم الخفيفة نحو شرقي الفرات، في حين انسحب معظم عناصر التنظيم سابقا.

