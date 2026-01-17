الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

عن الحرب.. ماذا قال خامنئي؟

2026-01-17 | 09:17
عن الحرب.. ماذا قال خامنئي؟
عن الحرب.. ماذا قال خامنئي؟

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن بلاده "لن تجر إلى حرب"، مشددا في الوقت نفسه على أن السلطات لن تسمح لما وصفهم بـ"المحرضين المحليين والدوليين" بالإفلات من العقاب، وذلك على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وتداعياتها السياسية والأمنية، وفق ما جاء في سكاي نيوز عربية.



وقال المرشد الإيراني أن بلاده "لن تجرّ إلى حرب"، لكنها "لن تسمح للمجرمين المحليين أو الدوليين بالإفلات من العقاب". 



وأضاف خامنئي إن "عدة مجموعات" شاركت في الاضطرابات الأخيرة في البلاد، موضحا أن إحداها تلقت تدريبا وأموالا من أجهزة استخبارات أجنبية داخل إيران وخارجها، واصفا أفرادها بأنهم "قادة أعمال الشغب".



وتابع أن مجموعة أخرى "لم تكن لها صلة بإسرائيل أو أجهزتها الاستخباراتية"، لكنه قال إن أفرادها "مراهقون ساذجون انقادوا للأكاذيب وارتكبوا أفعالا مشينة".



وبحسب خامنئي، تسببت هذه الاضطرابات في تدمير نحو 250 مسجدا وأكثر من 250 مركزا تعليميا وعلميا، فضلا عن إلحاق أضرار بقطاع الكهرباء والبنوك والمجمعات الطبية ومتاجر الغذاء.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله إن "التحريض الأخير ضد إيران كان مختلفا لضلوع الرئيس الأميركي فيه شخصيا"، مشددا على أن جهات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل تقف خلف ما سماه "الفتنة الأخيرة".

 
عن الحرب.. ماذا قال خامنئي؟

عربي و دولي

خامنئي

ايران

"شيعة وعلويين" يخضعون لتدريبات في السلسلة الشرقية (نداء الوطن)
قائد قوات سوريا الديموقراطية يعلن أن قواته ستنسحب صباح السبت إلى مناطق شرق الفرات (أ ف ب)

للمرة الأولى.. قبيلة أمازونية تتواصل مع العالم (فيديو)
10:25
سانا عن الجيش السوري: السيطرة على 7 قرى بمحيط الرقة الجنوبي
09:23
أ ف ب: القوات الكردية تفرض حظر تجول في محافظة الرقة مع تقدم القوات الحكومية السورية
08:44
الخارجية الأميركية: تلقينا تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أميركية
08:29
قسد: حكومة دمشق انتهكت الاتفاق وهاجمت مقاتلينا بالدبابات رغم أن الاتفاق نص على مهلة 48 ساعة للانسحاب
07:33
قسد: مجموعات من مقاتلينا لا تزال محاصرة في مدينتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي
07:33
