عن الحرب.. ماذا قال خامنئي؟

وقال المرشد أن بلاده "لن تجرّ إلى حرب"، لكنها "لن تسمح للمجرمين المحليين أو الدوليين بالإفلات من العقاب".

وأضاف إن "عدة مجموعات" شاركت في الاضطرابات في البلاد، موضحا أن إحداها تلقت تدريبا وأموالا من أجهزة استخبارات أجنبية داخل وخارجها، واصفا أفرادها بأنهم "قادة أعمال الشغب".

وتابع أن مجموعة أخرى "لم تكن لها صلة بإسرائيل أو أجهزتها الاستخباراتية"، لكنه قال إن أفرادها "مراهقون ساذجون انقادوا للأكاذيب وارتكبوا أفعالا مشينة".

وبحسب خامنئي، تسببت هذه الاضطرابات في تدمير نحو 250 مسجدا وأكثر من 250 مركزا تعليميا وعلميا، فضلا عن إلحاق أضرار بقطاع الكهرباء والبنوك والمجمعات الطبية ومتاجر الغذاء.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله إن "التحريض الأخير ضد إيران كان مختلفا لضلوع الرئيس الأميركي فيه شخصيا"، مشددا على أن جهات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل تقف خلف ما سماه "الفتنة الأخيرة".