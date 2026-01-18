"أنهت مهمتها جنوب لبنان".. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!

قال جيش أن "قوات متعددة الأبعاد أنهت مهمتها في بعد شهرين من عملها هناك".

وفي بيان له، زعم أن "قوات متعددة الأبعاد، تحت قيادة الفرقة 91، عملت خلال الشهرين الأخيرين لمنع تموضع ".

ادعى الجيش، أن "خلال نشاط الوحدة في الجنوب، انشغلت بجمع المعلومات الاستخباراتية، ورصد بنى تحتية، وتوجيه النيران، وتقديم المساعدة للقوات البرية والجوية في تدمير بنى تحتية وتحييد عناصر تابعة لحزب ".