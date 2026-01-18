الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

"أنهت مهمتها جنوب لبنان".. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!

2026-01-18 | 03:27
&quot;أنهت مهمتها جنوب لبنان&quot;.. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!
"أنهت مهمتها جنوب لبنان".. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!

قال جيش العدو الإسرائيلي أن "قوات الوحدة متعددة الأبعاد أنهت مهمتها في جنوب لبنان بعد شهرين من عملها هناك".

وفي بيان له، زعم أن "قوات الوحدة متعددة الأبعاد، تحت قيادة الفرقة 91، عملت خلال الشهرين الأخيرين لمنع تموضع حزب الله جنوب لبنان".
و
ادعى الجيش، أن "خلال نشاط الوحدة في الجنوب، انشغلت بجمع المعلومات الاستخباراتية، ورصد بنى تحتية، وتوجيه النيران، وتقديم المساعدة للقوات البرية والجوية في تدمير بنى تحتية وتحييد عناصر تابعة لحزب الله".
 
 
 
 
 
 
"أنهت مهمتها جنوب لبنان".. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!

عربي و دولي

اسرائيل

جنوب لبنان

