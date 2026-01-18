الأخبار
تسجيل الدخول
06:05
"عبوات زرعها حزب الله.. داخل البرلمان"؟! (فيديو)
05:01
نصف دراجة.. وسائق يتحدى الفيزياء! (شاهد الفيديو)
04:30
"لا أثر لركابها".. العثور على حطام طائرة!
00:37
فجراً.. انهيار مبنى في طرابلس (شاهد الفيديو)
2026-01-16
لحظة تحطم مروحية اسرائيلية - شاهد الفيديو
عربي و دولي
وزير الخارجية الإيراني: سنعزز التعاون الأمني والعسكري بين إيران والعراق
2026-01-18 | 04:44
A-
A+
وزير الخارجية الإيراني: سنعزز التعاون الأمني والعسكري بين إيران والعراق
فوكس نيوز: الخارجية الأميركية أوقفت إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها إيران والعراق واليمن ومصر والصومال
الشيباني وبرّاك بحثا المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين سوريا وواشنطن بما يخدم المصالح المشتركة
لجنة الميكانيزم: المشاركون العسكريون ركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق
وزير الخارجية الإيراني: سنعزز التعاون الأمني والعسكري بين إيران والعراق
عربي و دولي
الخارجية
الإيراني:
سنعزز
التعاون
الأمني
والعسكري
إيران
والعراق
الرئاسة التركية: ترامب وجه دعوة للرئيس أردوغان للمشاركة كعضو في مجلس السلام بشأن غزة
مسؤول إيراني لرويترز: مقتل 5000 شخص أثناء الاحتجاجات بينهم نحو 500 عنصر أمن
06:15
"أ ف ب": إيران تدرس إعادة الانترنت تدريجياً بعد حجب الخدمة
06:15
"أ ف ب": إيران تدرس إعادة الانترنت تدريجياً بعد حجب الخدمة
06:11
ميلوني: تحدثتُ مع ترامب وتهديدات الرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"
06:11
ميلوني: تحدثتُ مع ترامب وتهديدات الرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"
05:57
"أ ف ب": ماكرون سيطلب تفعيل آلية تحد من قدرة واشنطن على دخول أسواق أوروبا في حال فرض ترامب تعرفات جديدة
05:57
"أ ف ب": ماكرون سيطلب تفعيل آلية تحد من قدرة واشنطن على دخول أسواق أوروبا في حال فرض ترامب تعرفات جديدة
عربي و دولي
06:15
"أ ف ب": إيران تدرس إعادة الانترنت تدريجياً بعد حجب الخدمة
محليات
06:13
الوكالة الوطنية: هزة أرضية شعر بها أهالي الهرمل والبقاع الشمالي منذ قليل
عربي و دولي
06:11
ميلوني: تحدثتُ مع ترامب وتهديدات الرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"
"أ ف ب": إيران تدرس إعادة الانترنت تدريجياً بعد حجب الخدمة
06:15
ميلوني: تحدثتُ مع ترامب وتهديدات الرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"
06:11
"أ ف ب": ماكرون سيطلب تفعيل آلية تحد من قدرة واشنطن على دخول أسواق أوروبا في حال فرض ترامب تعرفات جديدة
05:57
وسائل إعلام كردية: قائد "قسد" مظلوم عبدي في طريقه إلى دمشق حيث سيجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع
05:29
الرئاسة التركية: ترامب وجه دعوة للرئيس أردوغان للمشاركة كعضو في مجلس السلام بشأن غزة
04:50
مسؤول إيراني لرويترز: مقتل 5000 شخص أثناء الاحتجاجات بينهم نحو 500 عنصر أمن
04:15
2025-12-11
"عملية عسكرية اسرائيلية".. رسالة من واشنطن لـ لبنان!
03:43
فريد البستاني في ذكرى تهجير الدامور: نصلّي لأرواح الشهداء وقدرنا ان نعيش معاً
2025-12-24
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
2026-01-14
"أ ف ب": إيران تتعهد بمحاكمات سريعة للمعتقلين في إطار التظاهرات
2025-12-25
شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر
2026-01-13
كم عريس طلب يد نادين خوري؟ وهي تعلق: العانس صارت عالة على اهلها
13:04
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
2026-01-14
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
محليات
03:51
بشأن العاصفة وإقفال المدارس.. بيان لوزيرة التربية
محليات
03:51
بشأن العاصفة وإقفال المدارس.. بيان لوزيرة التربية
عربي و دولي
03:27
"أنهت مهمتها جنوب لبنان".. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!
عربي و دولي
03:27
"أنهت مهمتها جنوب لبنان".. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!
محليات
03:56
"اختلس 500 ألف دولار أميركي من مكان عمله".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
03:56
"اختلس 500 ألف دولار أميركي من مكان عمله".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
06:01
في صيدا.. حالات إختناق!
محليات
06:01
في صيدا.. حالات إختناق!
محليات
03:39
"لا يُمكن لـ اسرائيل".. نائب في "حزب الله": الأوهام ستسقط!
محليات
03:39
"لا يُمكن لـ اسرائيل".. نائب في "حزب الله": الأوهام ستسقط!
منوعات
04:30
"لا أثر لركابها".. العثور على حطام طائرة!
منوعات
04:30
"لا أثر لركابها".. العثور على حطام طائرة!
