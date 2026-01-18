عاجل
الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد واندماجها الكامل في الجيش
الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد واندماجها الكامل في الجيش
الرئيس السوري أحمد الشرع: تحدثت مع مظلوم عبدي عبر الهاتف وسننجز غدا اتفاق وقف النار
الرئيس السوري أحمد الشرع: تحدثت مع مظلوم عبدي عبر الهاتف وسننجز غدا اتفاق وقف النار
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
14
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
09:17
أثناء الهايكينغ.. تاه بين جبال زغرتا (فيديو)
08:28
مشاهد متداولة للحظة السيطرة على مقرات قسد (فيديو)
06:05
"عبوات زرعها حزب الله.. داخل البرلمان"؟! (فيديو)
05:01
نصف دراجة.. وسائق يتحدى الفيزياء! (شاهد الفيديو)
04:30
"لا أثر لركابها".. العثور على حطام طائرة!
عربي و دولي
"أ ف ب": ماكرون سيطلب تفعيل آلية تحد من قدرة واشنطن على دخول أسواق أوروبا في حال فرض ترامب تعرفات جديدة
2026-01-18 | 05:57
A-
A+
"أ ف ب": ماكرون سيطلب تفعيل آلية تحد من قدرة واشنطن على دخول أسواق أوروبا في حال فرض ترامب تعرفات جديدة
مقالات ذات صلة
ماكرون: فرنسا سترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" إضافية الى غرينلاند خلال أيام (أ ف ب)
أ ف ب: ترامب يشكر لإيران إلغاءها "كل عمليات الإعدام المقررة" بحق متظاهرين
"أ ف ب": إيران تدرس إعادة الانترنت تدريجياً بعد حجب الخدمة
"أ ف ب": ماكرون سيطلب تفعيل آلية تحد من قدرة واشنطن على دخول أسواق أوروبا في حال فرض ترامب تعرفات جديدة
عربي و دولي
ماكرون
سيطلب
تفعيل
واشنطن
أسواق
أوروبا
ترامب
تعرفات
جديدة
العودة الى الأعلى
ميلوني: تحدثتُ مع ترامب وتهديدات الرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"
وسائل إعلام كردية: قائد "قسد" مظلوم عبدي في طريقه إلى دمشق حيث سيجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع
اقرأ ايضا في عربي و دولي
10:52
الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد واندماجها الكامل في الجيش
10:52
الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد واندماجها الكامل في الجيش
10:43
الرئيس السوري أحمد الشرع: تحدثت مع مظلوم عبدي عبر الهاتف وسننجز غدا اتفاق وقف النار
10:43
الرئيس السوري أحمد الشرع: تحدثت مع مظلوم عبدي عبر الهاتف وسننجز غدا اتفاق وقف النار
10:40
الرئيس السوري: الدولة السورية دولة موحدة والمناطق ذات الخصوصية ستنسب أسماء عناصر الأمن الذين سيعملون فيها
10:40
الرئيس السوري: الدولة السورية دولة موحدة والمناطق ذات الخصوصية ستنسب أسماء عناصر الأمن الذين سيعملون فيها
يحدث الآن
عربي و دولي
10:52
الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد واندماجها الكامل في الجيش
عربي و دولي
10:43
الرئيس السوري أحمد الشرع: تحدثت مع مظلوم عبدي عبر الهاتف وسننجز غدا اتفاق وقف النار
عربي و دولي
10:40
الرئيس السوري: الدولة السورية دولة موحدة والمناطق ذات الخصوصية ستنسب أسماء عناصر الأمن الذين سيعملون فيها
اخترنا لك
الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد واندماجها الكامل في الجيش
10:52
الرئيس السوري أحمد الشرع: تحدثت مع مظلوم عبدي عبر الهاتف وسننجز غدا اتفاق وقف النار
10:43
الرئيس السوري: الدولة السورية دولة موحدة والمناطق ذات الخصوصية ستنسب أسماء عناصر الأمن الذين سيعملون فيها
10:40
الرئيس السوري: كل الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها
10:35
تعاون سوري - أميركي.. الشرع يلتقي باراك
10:06
لحظة فتح ابواب سجن النساء من قبل مقاتلي العشائر (فيديو)
10:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
06:04
دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
03:51
بشأن العاصفة وإقفال المدارس.. بيان لوزيرة التربية
06:56
محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته خلال تكريمه في Joy Awards
2025-12-14
الجيش الإسرائيلي: حزب الله انتهك اتفاق وقف النار أكثر من 1900 مرة
2026-01-09
بسبب انهيار مبنى.. وزارة التربية تتدخل وتغلق مدرسة في طرابلس
2026-01-11
حادثة مرعبة.. حاول خنق والده "طمعاً بالجنة" (فيديو)
بالفيديو
بالفيديو
13:04
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
2026-01-14
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:51
بشأن العاصفة وإقفال المدارس.. بيان لوزيرة التربية
محليات
03:51
بشأن العاصفة وإقفال المدارس.. بيان لوزيرة التربية
عربي و دولي
03:27
"أنهت مهمتها جنوب لبنان".. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!
عربي و دولي
03:27
"أنهت مهمتها جنوب لبنان".. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!
محليات
03:56
"اختلس 500 ألف دولار أميركي من مكان عمله".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
03:56
"اختلس 500 ألف دولار أميركي من مكان عمله".. بقبضة قوى الأمن!
فن
06:04
دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
فن
06:04
دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
محليات
06:01
في صيدا.. حالات إختناق!
محليات
06:01
في صيدا.. حالات إختناق!
محليات
08:18
إضراب ورفع وتيرة التصعيد.. روابط التعليم الثانوي الرسمي تصدر بيانًا
محليات
08:18
إضراب ورفع وتيرة التصعيد.. روابط التعليم الثانوي الرسمي تصدر بيانًا
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026