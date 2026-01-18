الأخبار
09:17
أثناء الهايكينغ.. تاه بين جبال زغرتا (فيديو)
08:28
مشاهد متداولة للحظة السيطرة على مقرات قسد (فيديو)
06:05
"عبوات زرعها حزب الله.. داخل البرلمان"؟! (فيديو)
05:01
نصف دراجة.. وسائق يتحدى الفيزياء! (شاهد الفيديو)
04:30
"لا أثر لركابها".. العثور على حطام طائرة!
عربي و دولي
الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد: دمج أفراد قسد ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي
2026-01-18 | 11:04
A-
A+
الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد: دمج أفراد قسد ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي
الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد: دمج أفراد قسد ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي
الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد: وقف فوري وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار بين الحكومة وقسد
الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد: دمج أفراد قسد ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي
عربي و دولي
الحكومة
السورية
وقسد:
أفراد
هياكل
وزارتي
الدفاع
والداخلية
يديعوت أحرونوت: ترامب دعا نتنياهو ليكون عضواً في مجلس سلام غزة
رويترز: سفراء الاتحاد الأوروبي يعقدون غدا الأحد اجتماعا طارئاً بشأن الرسوم الأميركية
12:05
رسالة من طفلة لترامب (فيديو)
12:05
رسالة من طفلة لترامب (فيديو)
11:38
براك: الشرع ومظلوم عبدي اختارا الشراكة بدلا من الانقسام
11:38
براك: الشرع ومظلوم عبدي اختارا الشراكة بدلا من الانقسام
11:36
براك: الرئيس السوري أكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا
11:36
براك: الرئيس السوري أكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا
خاص الجديد
13:54
دخل مكتب مخابرات الضاحية وتوفي بعد ساعتين.. خطف وتعذيب؟ - شاهد التقرير
محليات
13:18
الوكالة الوطنية: تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف الضهيرة
خاص الجديد
13:18
تعرفوا على حكايات وقصص منطقة المصيطبة في بيروت ومتحف روبير معوض في برنامج "سرفيس بيروت" الآن على الجديد
رسالة من طفلة لترامب (فيديو)
12:05
براك: الشرع ومظلوم عبدي اختارا الشراكة بدلا من الانقسام
11:38
براك: الرئيس السوري أكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا
11:36
المبعوث توم براك: الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد نقطة تحول ينتقل فيها خصوم الأمس إلى الشراكة بدل الانقسام
11:31
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار بين الحكومة وقسد
11:31
وزارة الدفاع السورية: نعلن وقف إطلاق النار على كل الجبهات وإيقاف الأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباكات
11:24
12:26
أين أصبح حصر السلاح؟ - في النشرة بعد قليل
13:18
انتحار سجين في رومية.. وصور مرعبة تكشفها الجديد - شاهد التقرير
2025-12-27
عن تفجير مسجد في حمص.. ماذا علّق "حزب الله"؟
2025-11-28
سليم صفير يتنصلّ من الإنهيار ويوزع الإتهمات (شاهد التقرير)
06:56
محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته خلال تكريمه في Joy Awards
11:29
الكاتب والممثل كميل سلامة ضيف ميشيل تويني في برنامج “بيت الشاعر”.. الآن على الجديد
13:14
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
2026-01-14
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
محليات
03:51
بشأن العاصفة وإقفال المدارس.. بيان لوزيرة التربية
محليات
03:51
بشأن العاصفة وإقفال المدارس.. بيان لوزيرة التربية
عربي و دولي
03:27
"أنهت مهمتها جنوب لبنان".. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!
عربي و دولي
03:27
"أنهت مهمتها جنوب لبنان".. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!
فن
06:04
دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
فن
06:04
دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
محليات
03:56
"اختلس 500 ألف دولار أميركي من مكان عمله".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
03:56
"اختلس 500 ألف دولار أميركي من مكان عمله".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
08:18
إضراب ورفع وتيرة التصعيد.. روابط التعليم الثانوي الرسمي تصدر بيانًا
محليات
08:18
إضراب ورفع وتيرة التصعيد.. روابط التعليم الثانوي الرسمي تصدر بيانًا
محليات
06:01
في صيدا.. حالات إختناق!
محليات
06:01
في صيدا.. حالات إختناق!
