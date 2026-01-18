برّاك: الاتفاق بين الشرع وعبدي "نقطة تحوّل مفصلية"

اعتبر المبعوث الأميركي الى توم أن الاتفاق الذي أعلن الرئيس السوري توقيعه مع قائد قوات مظلوم عبدي يشكل "نقطة تحول مفصلية"، بعد التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بحسب وكالة ( أ.ف.ب )



وقال باراك في منشور على منصة إكس "يمثّل هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار نقطة تحوّل مفصلية، إذ يختار الخصوم السابقون الشراكة بدلًا من الانقسام"، مشيدا بجهود الطرفين "البنّاءة" لإبرام اتفاق "يمهّد الطريق أمام تجديد الحوار والتعاون نحو سوريا موحّدة".



وأتى ذلك بعيد لقاء باراك في دمشق، غداة لقائه عبدي في أربيل بإقليم كردستان .

