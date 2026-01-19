ترامب: حان الوقت لإبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند.. وسيتم

أعلن الرئيس الأميركي أنّ "الدنمارك لم تتمكن من فعل أي شيء لإبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند"، مضيفاً: "حان الوقت لذلك الآن وسيتم".

وأصرّ مراراً على أنه لن يرضى بأقل من ملكية بلاده لغرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك، في حين يصر قادة كل من الدنمارك وغرينلاند على أن ليست للبيع وليست هناك رغبة في أن تكون جزءاً من .



وأعلن رئيس المجلس أنتونيو كوستا أن قادة سيجتمعون "خلال الأيام المقبلة" لتنسيق ردهم بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية مسألة غرينلاند.



وكتب كوستا عبر منصات التواصل الاجتماعي: "نظرا لأهمية التطورات الراهنة وبهدف التنسيق بشكل أكبر، قررت الدعوة الى اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي خلال الأيام المقبلة".