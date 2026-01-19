انسحابات محتملة من الجولان ومخاوف إسرائيلية من تعاظم قوة حزب الله

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن الاتفاقات المطروحة للنقاش تتضمن انسحابًا إسرائيليًّا من تسعة مواقع عسكرية كانت قد سيطرت عليها إسرائيل في الجولان.
وأضافت المصادر أن من بين النقاط الخلافية في المحادثات مسألة وقف المساعدات الإسرائيلية للطائفة الدرزية في جنوب سوريا ومحيط العاصمة دمشق.
وبحسب الصحيفة، تجري أيضًا نقاشات حول انسحاب إسرائيلي محتمل من مناطق استراتيجية في جبل الشيخ، مقابل الحصول على ضمانات أمنية من دمشق.
وفي هذا السياق، نقلت يديعوت أحرونوت تحذيرات صادرة عن الجيش الإسرائيلي من بند محتمل قد يقيّد الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، معتبرًا أن مثل هذا التقييد قد يساهم في تعاظم قوة حزب الله ويسمح بإعادة فتح ممرات تهريب السلاح من إيران والعراق إلى الحزب عبر الأراضي السورية.