الوكالة الوطنية: الغارات الاسرائيلية مستمرة على خراج بلدة السريرة والمحمودية واطراف بصليا
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلال الأشهر الماضية أنشطة عسكرية غير معتادة لحزب الله في المواقع المستهدفة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان شملت مواقع إطلاق صواريخ وتخزين أسلحة
عربي و دولي

انسحابات محتملة من الجولان ومخاوف إسرائيلية من تعاظم قوة حزب الله

2026-01-19 | 04:09
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الاثنين، عن أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاقات التي يجري بحثها حاليًّا بين سوريا وإسرائيل.

 ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن الاتفاقات المطروحة للنقاش تتضمن انسحابًا إسرائيليًّا من تسعة مواقع عسكرية كانت قد سيطرت عليها إسرائيل في الجولان.


وأضافت المصادر أن من بين النقاط الخلافية في المحادثات مسألة وقف المساعدات الإسرائيلية للطائفة الدرزية في جنوب سوريا ومحيط العاصمة دمشق.

وبحسب الصحيفة، تجري أيضًا نقاشات حول انسحاب إسرائيلي محتمل من مناطق استراتيجية في جبل الشيخ، مقابل الحصول على ضمانات أمنية من دمشق.

وفي هذا السياق، نقلت يديعوت أحرونوت تحذيرات صادرة عن الجيش الإسرائيلي من بند محتمل قد يقيّد الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، معتبرًا أن مثل هذا التقييد قد يساهم في تعاظم قوة حزب الله ويسمح بإعادة فتح ممرات تهريب السلاح من إيران والعراق إلى الحزب عبر الأراضي السورية.

 

محليات

عربي و دولي

إسرائيل

سوريا

الجولان

حزب الله

