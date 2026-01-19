انسحابات محتملة من الجولان ومخاوف إسرائيلية من تعاظم قوة حزب الله

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن الاتفاقات المطروحة للنقاش تتضمن انسحابًا إسرائيليًّا من تسعة مواقع عسكرية كانت قد سيطرت عليها في .



وأضافت المصادر أن من بين النقاط الخلافية في المحادثات مسألة وقف المساعدات للطائفة الدرزية في جنوب ومحيط .



وبحسب الصحيفة، تجري أيضًا نقاشات حول انسحاب إسرائيلي محتمل من مناطق استراتيجية في جبل الشيخ، مقابل الحصول على ضمانات من دمشق.



وفي هذا السياق، نقلت يديعوت أحرونوت تحذيرات صادرة عن الجيش من بند محتمل قد يقيّد الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي ، معتبرًا أن مثل هذا التقييد قد يساهم في تعاظم قوة ويسمح بإعادة فتح ممرات تهريب السلاح من والعراق إلى الحزب عبر الأراضي السورية.