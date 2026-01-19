الأخبار
عربي و دولي

"أجهزة إلكترونية لغرض التجسس والتخريب".. بيان لوزارة الأمن الايرانية

2026-01-19 | 08:10
اعلنت وزارة الامن الايرانية، في بيان لها، عن "ضبط شحنة من المعدات والاجهزة الالكترونية المتطورة لغرض الاستخدام في اعمال التجسس والتخريب، كانت قد ادخلت البلاد بصورة غير مشروعة".

وجاء في البيان:

كانت هذه الشحنة قد ادخلت الى البلاد من احدى دول المنطقة وكان من المقرر توزيعها في محافظات معينة كانت قد شهدت اعمال شغب في الفترة الاخيرة.

وتضمنت الشحنة المضبوطة، 100 جهاز استقبال بعيد المدى و 50 جهاز تقوية اشارات "بي تي اس" و 743 جهاز مودم G5 بعلامات تجارية مختلفة و 799 جهاز هاتف نقال من الجيل الجديد.

وفي حال حصول عملاء الاجانب والارهابيين على هذه الاجهزة الالكترونية المتطورة واستخدامها بصورة حزمة كاملة، كان بامكانهم الاتصال عبر شبكة الهاتف النقال والانترنت في النقاط الفاقدة للاتصالات مثل الجبال والمناطق الوعرة لغرض التجسس في المجالات العسكرية والامنية والصناعية واعمال التخريب.
 
 
 
عربي و دولي

ايران

وزارة الأمن الايرانية

