قصة صادمة من فنلندا.. ثمانيني عاش عقدين في قبو مظلم

وبحسب وكالة فرانس برس، وأفادت الشرطة بأنها احتجزت رجلين وامرأة ستينيين ثم أطلقت سراحهم لاحقا، موضحة أن المشتبه بهم والضحية يعرفون بعضهم بعضا، ولكن لا تربطهم أي صلة قرابة.
وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الآخرون الذين يعيشون في المنزل نفسه في هلسنكي ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر، واستغلوا وضع الرجل المتردي ووضعوه في ظروف مهينة، ربما لتحقيق مكاسب مالية".
وقد عُثر على الرجل في منزل في حي شمالي بالعاصمة الفنلندية خلال عملية تفتيش نفذتها الشرطة الاثنين، وكان يحتاج إلى مساعدة فورية.
ووصفت الشرطة القبو الذي كان يسكنه بأنه "غرفة بلا نوافذ، تفتقر إلى مرافق الاستحمام وإلى دورة مياه، وحتى إلى مستلزمات إعداد الطعام"، وأشارت إلى أن الرجل يخضع راهنا لرعاية السلطات المختصة".