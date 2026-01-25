عاجل
الفنان اللبناني خالد الهبر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
الفنان اللبناني خالد الهبر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل يحذّر شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن غوريون من "فترة أمنية حساسة محتملة" خلال عطلة نهاية الأسبوع
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل يحذّر شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن غوريون من "فترة أمنية حساسة محتملة" خلال عطلة نهاية الأسبوع
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
AlJadeedTv
بيروت
17 o
AlJadeedTv
البقاع
7 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
14 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
12 o
AlJadeedTv
كسروان
19 o
AlJadeedTv
متن
19 o
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
عربي و دولي

رويترز: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة

2026-01-25 | 03:46
رويترز: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة

عربي و دولي

انقطاع

الكهرباء

العاصفة

الثلجية

مناطق

واسعة

الولايات

المتحدة

أ ف ب: الإفراج عن 80 سجيناً سياسياً في فنزويلا
نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة تاس: روسيا والولايات المتحدة أعلنتا "عودة العلاقات إلى طبيعتها" وعقد محادثات في موسكو وواشنطن بشأن "القضايا الخلافية"

القناة 12 الإسرائيلية: رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل يحذّر شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن غوريون من "فترة أمنية حساسة محتملة" خلال عطلة نهاية الأسبوع
11:29
أ ف ب: الإفراج عن 80 سجيناً سياسياً في فنزويلا
11:17
نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة تاس: روسيا والولايات المتحدة أعلنتا "عودة العلاقات إلى طبيعتها" وعقد محادثات في موسكو وواشنطن بشأن "القضايا الخلافية"
03:11
ثلوج وأمطار متجمدة ​وانقطاع للكهرباء.. الشتاء يضرب بقسوة في الولايات المتحدة
03:05
ترحيل قسري لإيرانيين من الولايات المتحدة.. منظمة إيرانية أميركية تحذر
02:54
غرينلاند تغرق في العتمة.. والسبب؟ ​
02:28
